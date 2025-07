Atskleidė, kaip Adele atsikratė 45 kg: štai ką darė

„Tai niekada nebuvo apie svorio metimą. Aš tiesiog norėjau tapti stipri ir kasdien skirti laiko sau – be telefono,“ – sakė Adele 2021 m. spalį interviu „British Vogue“ žurnalui.

Net ir sulaukusi didelio visuomenės dėmesio po svorio pokyčių, ji išliko atvira: „Mano kūnas buvo objektifikuojamas visos karjeros metu – ne tik dabar.

Suprantu, kodėl kai kurioms moterims tai buvo šokas ar net skaudu. Vizualiai aš atstovavau daugeliui moterų. Bet aš vis dar esu ta pati.“

45 kilogramai per dvejus metus

Pirmą kartą apie Adele išvaizdos transformaciją imta plačiai kalbėti 2020 m. gegužę, kai ji socialiniuose tinkluose pasidalijo savo 32-ojo gimtadienio nuotrauka. Apsivilkusi juodą, prigludusią suknelę, ji parašė: „Ačiū už meilę. Tikiuosi, visi išliekate saugūs ir sveiki šiuo beprotišku metu.“

Gerbėjai ir garsūs draugai netruko pastebėti pasikeitusios figūros – socialiniuose tinkluose netrūko komplimentų ir nuostabos.

Šis įrašas buvo viešintas tuo laikotarpiu, kai Adele beveik šešeriems metams buvo pasitraukusi iš viešumos. Tuo metu ji taip pat išgyveno skyrybas su buvusiu vyru Simonu Konecki, su kuriuo augina sūnų Angelo.

Adele atviravo, kad sportuoti pradėjo dėl emocinių sunkumų – ne dėl išvaizdos. Po skyrybų ji ėmė jausti stiprią vidinę įtampą.

„Sporto salė tapo mano laiku. Supratau, kad kai sportuoju, nerimo nebelieka. Jei galiu sustiprinti savo kūną, galbūt vieną dieną sustiprinsiu ir protą,“ – pasakojo ji „Vogue“ žurnalui.

Tą pačią mintį ji išsakė ir pokalbyje su Oprah Winfrey specialioje laidoje „Adele One Night Only“: „Išgyvenau siaubingus panikos priepuolius po skyrybų. Jie mane visiškai paralyžiuodavo, netekdavau kūno kontrolės. Sportas padėjo man iš naujo susitelkti ir sugrįžti į save.“

Treniruotės net tris kartus per dieną

Iš išorės atrodė, kad Adele pasikeitė per naktį, tačiau ji pati pabrėžė – tai buvo ilgas procesas: „Manau, žmones labiausiai ir šokiravo tai, kad pokyčiai vyko per dvejus metus – tyliai, be viešumo.“

Vienu metu ji treniruodavosi net tris kartus per dieną: „Rytais kilnodavau svarmenis, dieną eidavau į žygius ar boksavausi, o vakare – darydavau kardio treniruotes.“

Adele taip pat akcentavo, kad tai nėra realybė kiekvienam: „Naudojausi trenerių pagalba ir tuo metu buvau praktiškai nedirbanti.“

Ji taip pat paneigė populiarius mitus apie dietas: „Ne, nesilaikiau jokių dietų. Jokio protarpinio badavimo. Iš tiesų valgau net daugiau nei anksčiau, nes tiek daug sportuoju.“

Komentarai apie kūną – kasdienybė

Nors dalis visuomenės žavėjosi Adele pokyčiais, ji neslėpė nusivylimo kai kurių žmonių reakcijomis.

„Brutaliausi komentarai apie mano kūną sklido iš kitų moterų. Tai labai mane nuvylė. Skaudino,“ – sakė ji.

Tačiau kartu ji pridūrė, kad nėra nei šokiruota, nei nustebinta: „Visada buvau „arba per stora, arba per liesa“, „arba patraukli, arba ne“. Mano kūnas visada buvo aptarinėjamas.“

Vienas iš pagrindinių motyvų susirūpinti sveikata buvo Adele sūnus Angelo, kuriam tuo metu buvo apie septyneri metai.

„Tai niekada nebuvo apie svorį. Ji norėjo būti sveika dėl sūnaus“, – dar 2019 m. žurnalui PEOPLE sakė šaltinis iš artimos aplinkos.

Anot jo, Adele rimtai susidomėjo savo savijauta ir netgi pradėjo ja mėgautis: „Ji labai stengėsi ir tuo pačiu džiaugėsi tuo procesu.“

Prieš numesdama svorio Adele dažnai garsiai kalbėdavo apie kūno priėmimą, ir šis požiūris, kaip ji pati sako, nepasikeitė:

„Apie mano kūną kalbama jau 12 metų. Bet man tai – nebesvarbu. Juk nereikia būti apkūniam, kad būtum kūno pozityvumo šalininkas. Tu gali būti bet kokios formos ar dydžio.“