Apdovanoti „Scanoramos“ trumpametražių filmų laureatai

Konkursinės programos geriausiu filmu buvo paskelbta portugalų režisierės Stephanie Ricci juosta „Tie, kurie juda“. Pasak konkurso vertinimo žiuri, šis filmas subtiliai atskleidžia tarp skirtingų žemynų ir tapatybių pakibusio žmogaus vidinį pasaulį, jautriai perteikia diasporos, queer temos ir savęs paieškos sluoksnius. Juosta nagrinėja tapatybės, priklausomybės ir laikinumo temas, atskleidžia bėgančios laisvos sielos intensyvumą. Laureatė įvertinta 5 000 eurų vertės prizu, kurį įsteigė asociacija LATGA, rašoma pranešime spaudai.
Geriausiu lietuvišku trumpametražiu filmu paskelbta Aušros Lukošiūnienės juosta „Pra/rasti pasauliai“. Žiuri teigimu, filmas pasižymi ramiu pasakojimu, kuris jautriai tyrinėja praeitį ir dabartį įausdamas archyvinius fragmentus į šiuolaikiškus vaizdus. Erdvė, kurioje praeitis susiduria su prarastomis realybėmis, kuriama per asmenines istorijas, archyvinę medžiagą ir dokumentinius epizodus. Laureatė įvertinta 3 000 eurų piniginiu apdovanojimu, kurį įsteigė Lietuvos kino centras.
Konkurso vertinimo žiuri pirmininkavo tarptautinio trumpametražių filmų festivalio „Filmfest Dresden“ direktorė, Lokarno kino festivalio atrankos komisijos narė ir viena iš platformos „Talking Shorts“ įkūrėjų Anne Gaschütz. Jai talkino kino profesionalės – Prancūzijos kino kritikė ir programų sudarytoja, daugelį metų dirbanti su Ansi, Paryžiaus ir Kanų kino festivaliais Marie-Pauline Mollaret bei Europos kino akademijos žinių sklaidos vadovė, koordinuojanti trumpametražių filmų kategorijos teikimo procesus ir meistriškumo programas visoje Europoje, Sandra Leege.
„Scanoramos“ trumpametražių filmų konkursinėje programoje „Europos blyksniai“ buvo galima pamatyti 23 filmus iš Prancūzijos, Ispanijos, Vokietijos, Šveicarijos, Lenkijos, Lietuvos, Belgijos, Ukrainos, Graikijos ir kitų šalių. Konkursinę programą sudarė kino kritikė Neringa Kažukauskaitė, jai talkino šios programos koordinatorius Arnoldas Stramskas.
Europos kino festivalis „Scanorama“ vyks iki lapkričio 23 dienos ir iš viso aplankys 10 Lietuvos miestų – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę, Alytų, Gargždus, Vilkaviškį ir Visaginą.
