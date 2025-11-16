Dominyko Kubiliaus gyvenime – džiugi diena

Įrašu apie naują sūnaus gyvenimo etapą jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Didžiuojasi sūnumi
Prie atžalos nuotraukos Dominykas paskelbė, kad Titas pradėjo jaunųjų karininkų vadų mokymus ir gavo karininko pažymėjimą.
Jis neslėpė džiaugsmo ir pasididžiavimo:
„Be galo didžiuojuosi savo sūnumi Titu! Man, kaip tėvui tai didžiausias įvertinimas. Nes tam tikrus kertinius gyvenimo principus perduoti pavyko! Uniforma tik fasadas. Bet po ja glūdi gyvenimo esmė: žodžio laikymasis, tiesos samprata, garbė ir orumas, pilietiškumas, ryžtas ginti artimus ir tėvynę, be abejo drąsa. Kažkada buvau pasidavęs minčiai, kad karjera jauno žmogaus gyvenime svarbiausia. Klydau. Svarbiausia šie gyvenimo principai ir tuomet visa kita susidėlios savaime. Net jeigu sūnus taptų barmenu Margaritos saloje, bet turėtų nepalenkiamus šiuos principus, reiškia – viskas, mano, kaip tėvo darbas baigtas, visi kiti pasirinkimai jo reikalas, kuriais aš džiaugsiuosi visais atvejais. Subrendo tikras Lietuvos Respublikos pilietis ne tik pase, bet ir širdyje. Liko dar padėti subręsti mūsų mažajai Matildai, o tada jau ramiai į pensiją. Lietuvos karo akademija/ Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)“.
