Ant skyrybų slenksčio atsidūrusi pora rado netikėtą sprendimą: padėjo išsaugoti santuoką

44-erių Jem Jones ir 41-erių Daz pirmą kartą susitiko 2015 metais, naudodamiesi pažinčių programėle „Tinder“, ir akimirksniu pajuto abipusę trauką, rašoma portale „The Sun“.
Rimtas išbandymas
Jie susituokė, sukūrė šeimą, o 2021 metais žengė dar vieną žingsnį – įkūrė bendrą rangos įmonę. Tačiau tapimas verslo partneriais greitai tapo rimtu išbandymu jų asmeniniams santykiams ir sukėlė įtampą.
„Mes pradėjome naują verslą ir buvome visiškai pasinėrę į verslo gyvenimą bei jo keliamą stresą, todėl tiesiog neturėjome laiko vienas kitam“, – „Wanderlust Swingers“ tinklalaidėje pasakojo Jaz.
„Vos neišsiskyrėme, manėme, kad tai beveik pabaiga.“
Pora, kuri po penkerių santuokos metų bandė svingeriavimą, vėliau šią veiklą laikinai nutraukė. Dabar jie nusprendė grįžti prie šio gyvenimo būdo ir yra įsitikinę, kad būtent toks netradicinis laisvalaikio praleidimo būdas išsaugojo ir sustiprino jų tarpusavio ryšį.
„Mes atnaujinome šią veiklą ir pasakėme: „Mūsų santykiams to labai trūko“, – sakė Daz.
Pagerino bendravimo įgūdžius
Dazas teigia, kad grįžimas į svingerių renginį po ilgos pertraukos jiems padėjo pagerinti bendravimo įgūdžius.
Jis paaiškino, jog kalbėjimas apie savo išgyvenimus ir jausmus, susijusius su svingerių gyvenimo būdu, paskatino juos vesti atvirą dialogą visais klausimais – nuo vaikų auklėjimo iki kasdienių namų ruošos darbų.
Pora greitai suvokė, kad svingeriavimas yra gyvybiškai svarbi dalis, leidžianti jiems mėgautis bendru gyvenimu. Jem patikslino, kad jiems svarbu ne tik turėti lytinių santykių su kitais žmonėmis, bet ir mėgautis pasimatymais kaip pora.
Pagalba kitiems
Dabar pora nusprendė „atsilyginti“ bendruomenei – jie teikia patarimus ir padeda kitoms poroms spręsti problemas miegamajame.
Jie dalinasi įžvalgomis apie svingerių bendruomenę tik tada, kai jaučiasi galintys padėti ir kai tokia veikla yra priimtina visoms šalims.
„Norime pasakyti, parodyti žmonėms – tai veikia mūsų santykiuose ir gali padėti ir jiems“, – aiškino Jem.
Tačiau ji pridūrė, kad poros neprivalo eiti svingerių keliu. Ji atkreipė dėmesį, kad yra daug būdų atkurti ryšį, įskaitant paprastą pokalbį apie poreikius miegamajame.
„Tai dalykas, kurį reikia tyrinėti – kiekvienas turi savo lygį. Nereikia daryti nieko, ko nenorite“, – sakė Daz.
„Svarbiausia – nuolat apie tai kalbėti“, – sako Jem.
