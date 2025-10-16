Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tomas Cruise`as išsiskyrė su mylimąja: santykiai truko 9 mėnesius

2025-10-16 20:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 20:16

63 metų aktorius Tomas Cruise'as ir 37 metų aktorė Ana de Armas nutraukė santykius po devynių mėnesių draugystės.

Tomas Cruise'as su mylimąja

63 metų aktorius Tomas Cruise'as ir 37 metų aktorė Ana de Armas nutraukė santykius po devynių mėnesių draugystės.

REKLAMA
1

Kaip skelbia portalas „Metro“, pora nusprendė nutraukti savo santykius, tačiau išliko draugais. 

Draugavo 9 mėnesius

Pora niekada oficialiai nepatvirtino savo romano, tačiau buvo pastebėta kartu vaikštanti ranka rankon bei išeinanti iš Davido Beckhamo 50-ojo gimtadienio šventės anksčiau šiais metais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pora turėjo kartu filmuotis antgamtinėje trilerio juostoje „Deeper“, ir buvo pastebėti Londone repetuojantys scenas. Tačiau šis projektas šiuo metu, kaip pranešama, sustabdytas.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmosios romantiškos gandų užuominos pasirodė vasarį, kai pora buvo pastebėta vakarieniaujanti Londono restorane, esą su agentais, kurie tvirtino, kad tai buvo profesionalus susitikimas.

REKLAMA

Iš pradžių šaltinis apibūdino atmosferą kaip „draugišką, ne flirtuojančią“. Tačiau vėliau Cruise ir de Armas buvo matyti kartu įvairiose situacijose – nuo gimtadienių iki pasivaikščiojimų parke ir net jachtos kelionės Ispanijoje.

Jų ryškiausia vieša akimirka įvyko vos prieš kelias dienas iki kelionės į Vermontą, kai pora buvo pastebėta Wembley stadione, mėgaujantis koncertu.

REKLAMA
REKLAMA

Tomas turėjo tris santuokas – su Mimi Rogers (1987–1990), Nicole Kidman (1990–2001) ir Katie Holmes (2006–2012). Nepaisant to, jis savo privatų gyvenimą saugo nuo viešumos.

Tomas turi tris vaikus – Bellą Cruise (32 m.), Conną Cruise (30 m.), kuriuos jis ir N. Kidman įsivaikino bei Suri Cruise, kurios jis susilaukė su K. Holmes.

Ana de Armas, žinoma iš „No Time To Die“ kaip Bondo mergina, buvo ištekėjusi už ispano aktoriaus Marco Cloteto 2011–2013 m. Taip pat ji dvejus metus draugavo su Benu Afflecku (2019–2021). 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų