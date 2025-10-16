Tomas Cruise`as išsiskyrė su mylimąja: santykiai truko 9 mėnesius

Kaip skelbia portalas „Metro“, pora nusprendė nutraukti savo santykius, tačiau išliko draugais.
Draugavo 9 mėnesius
Pora niekada oficialiai nepatvirtino savo romano, tačiau buvo pastebėta kartu vaikštanti ranka rankon bei išeinanti iš Davido Beckhamo 50-ojo gimtadienio šventės anksčiau šiais metais.
Pora turėjo kartu filmuotis antgamtinėje trilerio juostoje „Deeper“, ir buvo pastebėti Londone repetuojantys scenas. Tačiau šis projektas šiuo metu, kaip pranešama, sustabdytas.
Pirmosios romantiškos gandų užuominos pasirodė vasarį, kai pora buvo pastebėta vakarieniaujanti Londono restorane, esą su agentais, kurie tvirtino, kad tai buvo profesionalus susitikimas.
Iš pradžių šaltinis apibūdino atmosferą kaip „draugišką, ne flirtuojančią“. Tačiau vėliau Cruise ir de Armas buvo matyti kartu įvairiose situacijose – nuo gimtadienių iki pasivaikščiojimų parke ir net jachtos kelionės Ispanijoje.
Jų ryškiausia vieša akimirka įvyko vos prieš kelias dienas iki kelionės į Vermontą, kai pora buvo pastebėta Wembley stadione, mėgaujantis koncertu.
Tomas turėjo tris santuokas – su Mimi Rogers (1987–1990), Nicole Kidman (1990–2001) ir Katie Holmes (2006–2012). Nepaisant to, jis savo privatų gyvenimą saugo nuo viešumos.
Tomas turi tris vaikus – Bellą Cruise (32 m.), Conną Cruise (30 m.), kuriuos jis ir N. Kidman įsivaikino bei Suri Cruise, kurios jis susilaukė su K. Holmes.
Ana de Armas, žinoma iš „No Time To Die“ kaip Bondo mergina, buvo ištekėjusi už ispano aktoriaus Marco Cloteto 2011–2013 m. Taip pat ji dvejus metus draugavo su Benu Afflecku (2019–2021).
