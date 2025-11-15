Partnerio ketinimai kelia įtarimų? Ekspertė pasakė, kaip atpažinti, ar jausmai yra tikri

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ ekspertė pasakė, kaip atpažinti, ar žmogus tik siekia sukurti susižavėjimą, ar turi rimtų ketinimų su noru kurti ilgalaikius santykius.
„Pradžioje galime girdėti daug pažadų, įsivaizdavimų, svajonių, norų, kuriuos norisi atliepti, užpildyti, paliekant susižavėjimą. Tačiau kaip po to elgiuosi, kokių imuosi veiksmų, kad tai įgyvendinčiau, tada galime matyti labai aiškų apsisprendimą“, – teigė specialistė.
Anot specialistės, tik per veiksmus galima pamatyti, ar kitas žmogus tikrai nori kurti santykį. O gal tik mėgina sužavėti ir nesugeba išlaikyti nuoseklumo.
„Žodžiai ir lieka žodžiais, jeigu su jais nieko nedarome“, – tikino psichologė.
Kai žmogus nuosekliai daro tai, ką žadėjo – rodo dėmesį, laikosi savo susitarimų, palaiko bendrystę ne tik žodžiais, bet ir elgesiu – tuomet galima kalbėti apie tikrus ketinimus, o ne paviršutinišką norą įtikti.
„Užsikemšame ausis“ – sąmoningai ar ne?
R. Ramanauskienė pastebėjo, kad kartais žmonės tarsi sąmoningai „užsikemša ausis“ – ignoruoja aiškius požymius, kurie rodo, jog partnerio veiksmai nesutampa su žodžiais.
„Kai užsikemšame ausis, tada labai aiškiai matome, ką iš tikrųjų gebame daryti patys ir ką daro aplinkiniai žmonės santykiuose bei ką daro mūsų partneris“, – akcentavo ji.
Tokiu atveju svarbu išmokti stebėti, ne racionalizuoti ar pateisinti, o objektyviai vertinti elgesį.
Specialistės teigimu, jokių manipuliacinių bandymų ar dirbtinių situacijų kurti nereikia – geriausias būdas patikrinti santykių tikrumą yra tiesiog laiku stebėti veiksmus ir jų nuoseklumą. Žodžiai be veiksmų lieka tik žodžiais.
„Tai vienintelis patikrinimas ir pastebėjimas, kuris labiausiai padeda mums pamatyti realią situaciją“, – apibendrino R. Ramanauskienė.
