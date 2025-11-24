5 vaikų mama Rūta Ščiogolevaitė išdavė grožio paslaptis: 1 dalyką daro kasdien

Apie pasiruošimus, šeimą ir grožio rutiną atlikėja šiltai papasakojo naujienų portalui tv3.lt.
Vyksta pasiruošimai
Dainininkė pabrėžia, kad pasiruošimas pasirodymams apima daug daugiau nei dažnas įsivaizduoja: scena, šviesos, judesiai, įvaizdžiai ir aiški koncepcija yra svarbi kiekvienai programai.
„Pirmiausia derinamas repertuaras, tada apmąstomos aranžuotės, jos gaminamos. Nuo muzikos keliaujame ir prie įvaizdžių: deriname rūbus, kurie tikrai puoštų ir džiugintų žiūrovų akis. Galvojame ir apie tai, kaip pristatyti kiekvieną dainą. Tai pagrindiniai pasiruošimai: vizijos, apmąstymai, judesiai… Turime darbo tikrai“, – šypsosi ji.
Kalbėdama apie koncertus, Rūta pasidžiaugia, kad salės pildosi, o publikos reakcija yra vienas didžiausių įvertinimų atlikėjui.
„Mano soliniai koncertai yra paruošti ir surepetuoti pakankamai seniai. Su jais keliaujame. Yra dvi programos – Tina Turner programa ir „Voice of Instant“ programa. Su šiomis dviem programomis daugiausia šiais metais koncertuojame. Vienas džiaugsmas, nes praktiškai visi koncertai parduoti! Ryšys su klausytoju ypatingai džiugina – atsiliepimai puikūs, ir tikrai yra dar norinčių.“
Atlikėja tikina, kad klasikos ir legendinių kūrinių atlikimas yra pagarba muzikai ir jos kūrėjams, o klausytojams – galimybė išgirsti mėgstamus kūrinius scenoje, gyvai. Ji atvirauja, kad kartais sulaukia ir kritikos:
„Būna, kas parašo kokį komentarą, esą Rūta lyginasi su pasaulinio garso dainininkėmis. Tačiau tai nėra tiesa. Tikslas visai kitoks. Aš galvoju, kad ne tik nauja muzika verta koncertinio skambesio. Juk yra kūrinių, kurių atlikėjų gyvai jau neišgirsime. O man atrodo, kad jų muzika neturi likti vien įrašuose – tikrai labai gera pasiklausyti, kaip ji skamba gyvai.“
Muzika ir penki vaikai – kaip tai pavyksta suderinti?
„Tiesiog protingai susidėlioji. Esame profesionalai – nereikia nuo ryto iki vakaro repetuoti. Labai daug namų darbų atliekame patys. Į repeticijas ateiname pasiruošę – tiek muzikantai, tiek dainininkai. Žinome, ką darome, todėl ir pavyksta.“
Ji sako, kad ši patirtis leidžia pasitikėti komanda ir išvengti chaoso. Viskas sudėliota taip, kad darbai neužgožtų asmeninio gyvenimo, o scena ir namai galėtų darniai sugyventi viename kalendoriuje.
Vaikai, pasak jos, taip pat muzikalūs: „Jiems labai patinka muzika, domisi, visi labai muzikalūs. Bet tik hobių lygyje.“
Nors kūrybiškumas akivaizdus, atlikėja nespaudžia vaikų rinktis scenos. Muzika jų namuose natūraliai egzistuoja kaip pramoga, o ne tikslas.
O mokslai? „Kaip daug kam – rugsėjį adaptacija. Vieniems reikia daugiau pagalbos namuose, kiti savarankiškesni. Visi stengiasi pagal savo jėgas. Taip, kaip didelėje šeimoje ir yra.“
Rūta pasakoja, kad rudenį viskas stoja į savo ritmą: repeticijos, koncertai, vaikų pamokos. Kiekvienas randa savo vietą šiame draugiškame šurmulyje, o dienos pilnos skirtingų, bet vienodai svarbių užduočių.
Vietoje sporto – ūkis
„Hobiams lieka labai nedaug laiko. Gal kartą per du mėnesius pavyksta apsilankyti baseine. O visa kita – namie. Man lieka laiko kavos puodeliui, kartais prisėdu nerti – man labai patinka.“
Koks paslapties receptas?
Rūta kukliai nusijuokia, išgirdusi klausimą apie grožio rutiną. Ji nesistengia kurti iš savęs tobulybės simbolio, todėl ir atsakymas paprastas, žemiškas:
„Labai prižiūriu savo plaukus. Tai kasdienė rutina, kuri nereikalauja daug laiko – tiesiog geros priemonės ir nevarginimas. O odos priežiūrai ar sportui tikrai neskiriu daug dėmesio. Jei turėčiau daugiau laiko – būtų ką veikti, nes amžius toks, kad tikrai būtų sveika daugiau pajudėti. Bet kadangi neturiu antsvorio, nereikia dėl to laikytis dietų.“
Atlikėja pabrėžia, kad tikrovėje jai svarbiausia yra neglamūrinė savijauta: patogumas, sveikas santykis su kūnu ir gyvenimo ritmu. Ji priduria, kad grožis tikrai nėra pirmoje vietoje:
„Tikrai neskiriu tam laiko. Esu aktyvi, daug judu – ūkis aplink leidžia nemažai pabėgioti. Prioritetas mano tikrai kitas, ne grožio procedūros.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!