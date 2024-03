TV3 Žinios. Kasčiūnas paskirtas krašto apsaugos ministru; Panevėžyje – Bartoševičiaus teismas; Kelionės per Velykas

Panevėžio apygardos teismas už uždarų durų toliau narplioja eksparlamentaro Bartoševičiaus pedofilijos bylos detales. Teisiamasis pasinaudojo savo teise posėdžiuose dalyvauti nuotoliu, tad liudytojų apklausas ir šiandien stebėjo ekrane. Šiame posėdyje teismas planavo apklausti 4 svarbius liudytojus, tačiau pavyko apklausti tik du. Liudytojų sąrašas dar pailgėjo, teismas tenkino Bartoševičiaus gynėjo prašymą liudyti iškviesti dar vieną galbūt reikšmingų detalių galintį atskleisti asmenį.

Vietoj margučių ridenimo, mišrainėmis nukrauto stalo ir kitų tradicinių velykinių pramogų vis daugiau lietuvaičių per didžiausią pavasario šventę ieško saulės Turkijoje, Egipte ar nuotykių kitose šalyse. Kelionių organizatoriai pastebi, kad gyventojai vis drąsesni, dažniau keliauja per Velykas: keliones bando suderinti su vaikų atostogomis, tad į užsienį vyksta šeimomis. Tiesa, dėl didelės paklausos per šventes kyla ir kainos, patogus laikas vienam žmogui papildomai kainuoja šimtus eurų.

Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje, kurią rasite straipsnio pradžioje.