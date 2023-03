Raimondas Kuodis apie mokesčių reformą: „Daugiau tylėti nebeįmanoma“

Tokią mintį jis išsakė TV3 žinių „Dienos komentare“.

Jeigu jums reikėtų įgyvendinti prezidento priesakus, ką darytumėte?

Pradėčiau nuo mokesčių reformos. Paketą pasiūliau prieš 20 metų, siūlau jį ir dabar, nes problemos yra smarkiai gilios. Pavyzdžiui, mūsų vaikai pavagia iš savo tėvų, pensininkų apie 3 milijardus eurų per metus. Tai vyksta per „gyvulių ūkį“, per šešėlį. To tiesioginė pasekmė yra mažos pensijos, pensininkų skurdas, o tai yra milžiniška armija žmonių – 700 tūkstančių.

Kodėl nei ši, nei ankstesnės vyriausybės nedaro jūsų siūlomos reformos?

Atskirus elementus yra pavykę padaryti, pavyzdžiui, NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio) diferencijavimas 2008 metais pavyko per savaitę, buvo toks stebuklas, ministro nušvitimas. „Sodros“ įmokų sujungimas, kuris, kaip matau jau dabar, padėjo pastebimai sumažinti šešėlį, užtruko apie 18 metų.

Tai labai stochastiškas procesas šiuo atveju, bet manau, kad visi jau žino, kas yra „gyvulių ūkis“, šitą metaforą naudojant pavyko išzyzti. Daugiau tylėti nebeįmanoma, buvo atvažiavęs ir Pasaulio bankas, kuris eilinį kartą konstatavo tą patį, parodė, nuvedęs prie krūvelės, kas čia vyksta.

Tai tikėkimės, kad pavyks, bet, aišku, bus didžiulis lobistų maištas, kurie bandys apginti savo rentas, savo išsikovotas pozicijas.

Tikitės, kad šioje pavasario sesijoje kažkas pasikeis?

Menkai, nes pas biurokratus yra tokia pasaka – „Mes dabar kažko negalime daryti, nes...“ kovidas, karas, 20 metų gali būti ir marsiečių invazija, bet suvokite, kad ne visi kariauja, pavyzdžiui, su kovidu. Finansų ministerija turi daryti savo darbą, sveikatos apsaugos – savo, bet pas mus visi biurokratai sako, kad nieko nedarysime, nes...

Tai laukime tų marsiečių ir tikrai dabar nedarykime, kaip jie sako, didelių judesių, o tai reiškia, kad algą gaus, bet nieko nedarys. Aš būčiau labai nustebęs, jeigu kas nors šioje srityje, mokesčių reformoje, rimtesnio praeitų.

