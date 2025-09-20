Obuoliams pabrangus pirkėjai jau renkasi užsienietiškus vaisius: kyla ne tik jų kainos

Šiemet brangūs ne tik obuoliai – ypač išaugo lietuviškų pomidorų, kopūstų ir bulvių kainos. Pomidorai, palyginti su pernai, pabrango pusantro karto, kopūstai ir supakuotos bulvės – trečdaliu.
Panevėžio rajone, 20-ies hektarų plote obuolius auginantis ūkininkas Paulius Speičys pripažįsta, kad šiųmetis derlius labai skurdus.
Ūkininkams nepalanki vasara
„Medis turi atrodyti kaip viršūnė – būti raudonas nuo obuolių. Gavosi tik apie dešimtadalį ankstesnių metų vidutinio derliaus, iš žieminių daugiau nenuskinsime. Kai kurie ploteliai – visiškai tušti“, – dalijasi ūkininkas P. Speičys.
Dėl prasto derliaus ūkininkas kaltina nepalankius orus – pavasarines šalnas ir šaltą vasarą, dėl ko obelys nesugebėjo užauginti gausesnio derliaus ir buvo užpultos ligų.
„Sureagavo stipriai į šalnas. Gegužės 8–9 dienomis buvo labai stipri šalna – žiedai buvo balti, o po nakties nurudavo. Galvojau, tik žiedlapiai apšalo, vidus bus geras, bet nieko nebeliko“, – pasakoja ūkininkas.
Prastas derlius atsispindi ir prekybos centruose – obuoliai čia apie 50 proc. brangesni nei prieš metus. Pigiausi obuoliai, kurie pernai kainavo iki 70 centų, anot „Pricer“, šiemet kone dvigubai brangesni – kilogramas kainuoja 1,20 €.
Kainos pirkėju neatbaido
Tačiau šie obuoliai greitai išgraibstomi, o už likusius tenka mokėti dar brangiau – vidutiniškai apie 1,80 € už kilogramą. Beje, yra ir brangesnių: itališki kainuoja apie 3 €, o už ekologiškus lenkiškus prekybininkai nesikuklina prašyti daugiau kaip 8 € už kilogramą.
Štai, ką sako gyventojai:
„Man tai labai skanūs lenkiški, saldūs. Pernai lietuviški buvo labai skanūs, o šiemet labai mažai“.
„Labai mažai valgau, perku turguje“.
Prekybininkai pripažįsta, kad šiemet pirkėjų lepinti obuoliais nepajėgia.
„Ne visi ūkiai, su kuriais esame bendradarbiavę, turėjo reikiamą obuolių derliaus kiekį šiais metais“, – teigia „Iki“ atstovė Gintarė Kitovė.
„Nepastovios oro sąlygos – drėgmė, lietus, šaltis – ūkininkams atnešė nuostolių, todėl jie galėjo pasiūlyti mažiau produkcijos“, – tvirtina „Maxima“ atstovas Titas Atraškevičius.
Kad papildytų obuolių asortimentą, prekybininkai jų atsiveža iš kitų šalių – daugiausia iš Lenkijos ir Italijos.
„Yra Italija, Lenkija, Lietuva. Regis, vienu metu buvo ir iš Austrijos, kažkada – iš Balkanų šalių“, – sako G. Kitovė.
„Prekiaujame obuoliais iš Lenkijos ir Italijos. Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, obuolių derlių niokojo šalnos – su obuolių stygiumi susidūrė ne tik Lietuva“, – teigia T. Atraškevičius.
Dėl šaltos ir drėgnos vasaros nulemto prastesnio derliaus šiemet pabrango ne tik obuoliai. Lietuviški pomidorai taip pat apie 50 proc. brangesni nei tokiu pačiu metu pernai. Baltagūžiai kopūstai pabrango trečdaliu, svogūnai – šeštadaliu. Šviežios bulvės dabar kainuoja maždaug dešimtadaliu daugiau nei pernai, o jei jos supakuotos – prekybininkai prašo kone trečdaliu didesnės kainos.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.