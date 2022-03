Kinijos ir Rusijos lyderius ekspertas lygina su Hitleriu ir Stalinu: jie kelia milžinišką, egzistencinę grėsmę Vakarams

Vladimiro Putino panašumus su kitais diktatoriais apžvelgė laidoje „Karštai su tv3.lt“ kalbinti ekspertai.

Šių metų vasario 21-ąją Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kreipėsi į tautą, grasindamas Ukrainai parodyti, „ką reiškia tikra dekomunizacija“. Ši kalba davė startą vis dar tebeverdančioms kruvinoms ukrainiečių ir rusų kovoms.

„Šiuolaikinė Ukraina visa ir visiškai buvo sukurta Rusijos. Tiksliau, bolševikinės, komunistinės Rusijos. Šitas procesas prasidėjo praktiškai iškart po revoliucijos 1917 metais. O dabar, dėkingi palikuonys nugriovė Ukrainoje Lenino paminklus, tai pas juos dekomunizacija vadinasi. Jūs norite dekomunizacijos? Na ką gi, mus tai pilnai tenkina. Bet nereikia sustoti pusiaukėlėje. Mes esame pasiruošę parodyti, ką reiškia Ukrainai tikra dekomunizacija“, – kalboje sakė V. Putinas.

Lygina su Hitleriu

Istorikai ir politologai V. Putiną jau lygina su Adolfu Hitleriu ar Josifu Stalinu. Panašumų randama tiek geopolitiniuose, tiek šalies viduje atliekamuose nusikaltimuose.

„Aš tikrai lyginčiau Vladimirą Putiną su Adolfu Hitleriu. Tik ne ta prasme, kad čia yra toks pat, tai yra kitoks žmogus, jis yra iš kitos epochos ir užaugęs kitoje kultūrinėje terpėje. Bet jis galbūt ir pavojingesnis todėl, kad turėjo daugiau laiko savo tikslams pasiruošti“, – kalbėjo karo istorikas Valdas Rakutis.

Kaip Hitleris įvaldė propagandos meną juodindamas Vakarų šalis ir tautines mažumas, taip ir Putinas kaltina NATO aljansą, neva norintį užkariauti Rusiją.

„Vokietija labai gynė tautiečius vokiečius, tiek Lenkijoje, tiek Čekoslovakijoje, tiek kituose regionuose. Tai yra tam tikrų chrestomatijų, nes kaip tu turi pateisinti plėtrą – tik per gynimą, per saugumo užtikrinimą“, – aiškino Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius Giedrius Česnakas.

Laiko Vakarus silpnais

Putinas jaučiasi nebaudžiamas ir dėl Vakarų reakcijos, kuri labai primena tarpukarį. Hitleris laikydamas Vakarus silpnais ir neryžtingais, pirmiausia prarijo Austriją. Po to Vakarai per Miuncheno suokalbį naciams pardavė Čekoslovakiją, galvodami, kad to diktatoriui užteks. Panašiai Vakarų Europa elgėsi ir palikusi Ukrainą vieną ir ilgai nesugebėjusi įvesti griežčiausių sankcijų Putino režimui. O šis iš pradžių atsiplėšė dalį Gruzijos, po to Krymą, o dabar ir visą Ukrainą.

„Yra netgi minima tokia koncepcija istorijoje – saliami taktika, kuri reiškia, kad tarsi dešrą galima pjaustyti mažiukais gabaliukais iš agresoriaus pusės, tikintis, kad tie žingsneliai, maži veiksmai, jie neiššauks pasipriešinimo, reakcijos, o galiausiai mes pamatysime, kad tų gabaliukų atpjauta tiek daug, kad sugrįžti atgal yra iš esmės nebeįmanoma“, – sakė Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala.

Sąjungininkų randa ir tarp konkurentų

Kaip ir Hitleris ieškojo fašistinės Italijos paramos, taip ir Putinas ieško sąjungininkų, kurie jei nepadeda ginklu, tai bent jau netrukdo, arba gali režimą sustiprinti pinigais.

„Putino ir Kinijos lyderio Xi susitikimas pirmą žiemos olimpiados dieną yra naujas Molotovo-Ribentropo paktas. Tai iš tiesų, tų paralelių yra, aljansas tarp Kinijos ir Rusijos tikrai yra“, – sakė politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius.

„Tas aljansas iš dalies jau yra ir jo svarbiausia ekonominė išraiška dabar leidžia Rusijai drąsiai jaustis konflikte su Vakarais. Jeigu nebūtų Kinijos, tos sankcijos pasmaugtų ją labai greitai“, – antrino V. Rakutis.

Nors Kinija ir Rusija neturi bendro tikslo, nėra strateginės partnerės ir yra nusitaikiusios viena į kitą, tai netrukdo joms būti suokalbininkėmis.

„Lygiai taip pat buvo su hitlerine Vokietija ir stalinine Rusija, tai netrukdė joms pasidalinti Lenkijos. Lygiai taip pat mes turime labai panašią situaciją dabar, kai turime du tokius Stalino, Hitlerio tipo diktatorius, kurie kelia milžinišką, egzistencinę grėsmę Vakarams“, – kalbėjo M. Laurinavičius.

Įžvelgia pamišimą

Kai kurie ekspertai jau sako tiesiai šviesiai – panašu, kad Putinui gali būti pasimaišęs protas.

„Žiūrint į jį, man šiek tiek buvo neramu dėl, sakykim, psichinio stabilumo, tiesą sakant. Sakyčiau, kad kaip jis elgėsi ir kaip jis kalbėjo, yra bandymas įamžinti save, nes tai, ką jis daro, jau kenkia ir jo artimiausiai aplinkai“, – pastebėjo G. Česnakas.

O Putinas perėmęs Hitlerio metodus ir toliau žvangindamas ginklais ir demonstruodamas karinę galią, bando išgauti kuo daugiau nuolaidų iš kariauti nenorinčių Vakarų. Tačiau atrodo, kad Vakarų Europos požiūris keičiasi ir belieka tikėtis, kad civilizuotas pasaulis atsimerks ir pastatys Putiną į vietą.

