Karybos ekspertas apie naujausią programišių ataką: rusai nori parodyti, kad jų rankos ilgos

Kol Lukiškių aikštėje susirinkę žmonės sutelkę dėmesį klausėsi Ukrainos prezidento, bei kitų renginio svečių, aplinką stebėjo ne tik apsauga, bet ir ant stogų išsirikiavę snaiperiai.

Socialiniame tinkle „Telegram“ vienas iš Rusijos propagandistų paskelbė, kad programišių grupuotė pavadinimu „From Russia with Love“ (liet. „Nuo Rusijos su meile“) sugebėjo gauti informacijos apie NATO viršūnių susitikimo Vilniuje organizavimą.

Paviešinti dokumentai leido susidaryti įspūdį, kad neskaičiuojant Jungtinių Amerikos valstijų apsaugos, viršūnių susitikimo metu ant Vilniaus stogų budėjo daugiau nei pusšimtis snaiperių. Dokumentuose išvardinti ir dalies snaiperių vardai bei pavardės. „Telegrame“ pasklido ir kai kurių delegacijų apsauginių sąrašai, jų asmens duomenys, ginklo tipai, šovinių skaičius, telefonų numeriai, radijo ryšio tipas ir kita informacija.

„Kriminalinės policijos biure yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šio incidento. Bendradarbiaujama su visomis už kibernetinį saugumą atsakingomis institucijomis“, – patikino policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Remiantis programišių dokumentais, Turkijos prezidentą saugojo daugiau nei pusšimtis apsauginių, o latvių ministrą pirmininką liepos 10-12 d. saugojo 4 apsaugos darbuotojai.

„Bet kokiu atveju, kiekvienų duomenų nutekėjimą reikia tikrinti, nes visokių variantų gali būti. Nuo duomenų perdavimo tiesiogiai iki elementariausio įsilaužimo į paštą“, – teigė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Vienas iš atakos būdų – „man in the middle“, (liet. žmogus tarpe). Kai tarp serverio, kuriame guli duomenys, ir kompiuterio, kuris tuos duomenis naudoja, yra programišius, kuris tuos duomenis gali perimti dėl nesaugių tinklų“, – pasakojo kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius.

Dokumentų su slaptumo grifais nėra, tačiau gali būti jautrios informacijos. Pavyzdžiui, dokumentuose matosi, kaip Lietuvos institucijos vertino grėsmes, kokius planus rengė, paviešinta informacija, kur ir kaip gyvens užsienio delegacijos. Tiesa, pasak krašto apsaugos ministro, į svarbiausias sistemas programišiai neįsilaužė.

„NATO viršūnių susitikimo, kuris vyko „Litexpo“, Seimo ir panašių institucijų kibernetinis saugumas buvo užtikrinamas. Tai, kas vyko už perimetro ribų: tikrinant, aiškinantis, tiriant, bus nustatyta. <...> Tai nėra tiesiogiai siejama su NATO viršūnių susitikimu“, – sakė ministras A. Anušauskas.

Girtis ėmė tada, kai informacija tapo vieša

„Visų pirma, nežinome, ar apsaugos darbuotojų pavardės yra tikros, o antra, kas iš to, kad mes sužinosime jų pavardes, <...> kas iš to, kad aš žinau, kad apsauginis turi 16 šovinių ir vieną pistoletą. Tai nieko nereiškia, iš principo, viską reikia vertinti per tą prizmę, kokia žala buvo padaryta, o ji – niekinė“, – nuramino Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis.

Programišių dokumentuose matosi pokalbiai tarp Lietuvos institucijų, kaip jos derina apsaugą. Pavyzdžiui, pareigūnai tarėsi su viešbučiais, kad į saugomų asmenų kambarius nebūtų priimami svečiai likus vienai dienai iki renginio. Pareigūnai nuolat stebėjo, ar nėra cheminės, biologinės, radioaktyvios taršos.

Dokumentuose rašoma, kad pareigūnai buvo apginkluoti dronų slopinimo įrenginiais. Lietuvos institucijos taip pat svarstė, ar nereikia stabdyti Rusijos traukinių tranzitą viršūnių susitikimo metu. Rizika laikyta ir tai, kad viršūnių susitikimo metu gali prasidėti ir karas.

Tiesa, ekspertai atkreipia dėmesį, kad rusų programišiai girtis pradėjo tada, kai dalis informacijos jau buvo aiški.

„Mes visi žinojome, kokiuose viešbučiuose, kas buvo apsistojęs ir, kokiais maršrutais važiavo, todėl yra didelė tikimybė, kad visa ta informacija buvo paruošta po to, kai įvyko viršūnių susitikimas“, – tikino karybos ekspertas D. Antanaitis.

Ekspertai neatmeta versijos, kad programišiai galėjo gauti tikros informacijos, tada ją papildė sugeneruotu netikru turiniu, melagienomis ir viską paviešino. Tikslas paprastas – pakenkti Lietuvai ir Vakarams.

„Rusai nori parodyti, kad jie yra galingi, jų rankos ilgos ir, kad Lietuva nesugeba apsaugoti savo informacijos ir savo sąjungininkų informacijos“, – kalbėjo D. Antanaitis.

Programišių paviešintuose dokumentuose nėra informacijos apie Jungtinių Amerikos Valstijų apsaugos sudėtį. Ikiteisminio tyrimo detalių Lietuvos pareigūnai kol kas nekomentuoja.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.