Kančia, teikianti malonumą, rūkantys superherojai ir kiti pavasario džiaugsmai

Naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje apie kiną „Ekrano karta“ svečiavosi „Kino pavasario“ programos sudarytojos Aistė Račaitytė ir Ignė Smilingytė.

„Ekrano kartoje“ šį kartą šeimininkavo vienas Vilmantas, kuris kartu su Aiste ir Igne aptarė, kaip filmai yra atrenkami ir patenka į festivalus, ir aptarė labiausiai jiems įstrigusius šio festivalio filmus.

Nuo virš keturių valandų kino magijos iki beprotiškos superherojų parodijos. Nuo skausmingo ir gražaus menininkės portreto iki Turkijos saule alsuojančių atostogų. Nuo vyšnių kauliukų iki tikrai visiems įtiksiančio geriausio visų laikų filmo. Viskas telpa 28-ajame „Kino pavasaryje“.

REKLAMA

Apie tai – naujausiame „Ekrano kartos“ epizode, kurį rasite teksto pradžioje arba čia:

Kalbėjome apie:

00:00 – Intro

00:50 – Filmų patekimas į „Kino pavasarį“

06:09 – V. Katkaus „Uogos“

10:16 – „Po saulės“ („Aftersun“)

13:44 – „Lygumų ežeras“ („Trenque Lauquen“)

15:28 – „Duona ir druska“ („Bread and Salt“/„Chleb i sól“)

17:04 – „Kino pavasario“ konkursas

21:43 – „Rūkymas sukelia kosulį“ („Smoking Causes Coughing“/„Fumer fait tousser“)

26:42 – „Sent Omeras“ („Saint Omer“)

28:10 – „Rojaus fragmentai“ („Fragments of Paradise“)

30:56 – „Tiek grožio, tiek skausmo“ („All the Beauty and the Bloodshed“)

33:25 – „Tar“

36:48 – „Žana Dilman, Komercijos krantinė 23, 1080 Briuselis“ („Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels”)

41:28 – „Laiškas Ukrainai“

46:40 – Ateities planai