Auksinės „Oskarų“ nakties apžvalga: beprotybės triumfas, asilas, lokys ir ašaros

Praūžė 95-oji „Oskarų“ ceremonija. Daugiausiai auksinio karžygio statulėlių namo parsivežė beprotiškos fantastinės juostos „Viskas iškart ir visur“ (angl. „Everything Everywhere All at Once“) kūrėjai. Kol vieni šluostėsi džiaugsmo, kiti rijo liūdesio ašaras, kadangi ne vienas garsus kino pasaulio atstovas po ceremonijos grįžo tusčiomis.