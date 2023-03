„Įsikūnijimas. Vandens kelias“: milijardus uždirbęs gražus popierėlis, bet...

Daugiau nei dešimtmetį lauktas „Įsikūnijimo“ (angl. „Avatar“) tęsinys sudrebino kino sales. Nors pirmtako užkeltos kartelės ir nepasiekė, bet „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ („Avatar: The Way of Water“) uždirbo virš 2 mlrd. JAV dolerių ir įsitaisė trečiojoje pelningiausių visų laikų filmų sąrašo vietoje. Įspūdingas ir pritraukęs minias žmonių, bet... ar tikrai tai vienas geriausių metų filmų?