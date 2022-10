Išgirdę, kad parduotuvės gali nebedirbti sekmadieniais, kai kurie gyventojai pasipiktino: „Būtų vargas“

Prekybos centro darbuotoja Ina maisto produktus gyventojams ruošia jau 4 metai. Moteris šiuo metu dirba pamainomis, dėl to tenka paplušėti ir sekmadieniais. Ina nepyktų, jei paskutinę savaitės dieną visada būtų laisvadienis, parduotuvė sekmadieniais nedirbtų:

„4 dienas aš laisva, 4 dirbu. Visiems geriau, šeštadienį visi apsipirkę būtų ir sekmadienį visi laisvi.“

Ina pasakoja, kad mielai sekmadieniais pailsėtų:

„Eisiu pasivaikščioti į parką arba į miestą išvažiuoti, bet trumpam.“

Idėją, kad didieji prekybos centrai savaitgaliais nedirbtų sekmadieniais, gaivina prekybos tinklas „Norfa“. Esą dabar, kai verslas stengiasi taupyti kiekvieną kilovatvalandę, toks sprendimas atneštų naudos tiek darbuotojams, tiek verslui.

„Pirmas pliusas: sekmadienis – nedarbo diena prekybininkams, antras: mažesnės elektros sąnaudos kažkur 70 procentų tą dieną. Dėl sumažėjusios paklausos elektra net gali atpigti“, – teigia „Norfa“ vadovas Dainius Dundulis.

Tiesa, vienas prekybos tinklas pats keisti darbo laiko nesiryžta. Esą tam, kad verslas nenukentėtų, reikia, kad Seimas tas pačias žaidimo taisykles nustatytų visiems prekybininkams.

„Mes praloštumėm konkurencinėje kovoje. Čia turi priimti arba visuomenė, arba visuomenės išrinktieji“, – tvirtina D. Dundulis.

Pasak Dundulio, naujos tvarkos pagrindiniai minusai: papildomas nepatogumas pirkėjams ir sumažėjęs darbo krūvis, dėl ko tektų sumažinti valytojų ir apsaugos darbuotojų skaičių.

Ką apie tai mano gyventojai?

„Iš rajonų žmonės atvažiuoja vaikus apiprekinti. Aš bendrauju su daug žmonių iš kaimo, jiems būtų vargas. Jiems tai vos ne nuosprendis, negaus vaikams kažko.“

„Tas perėjimas, jei sekmadienį niekas nedirba, būtų per sunkus visuomenei. Tikrai atsiranda žmonių, kuriems sekmadienį staigiai prireikia prekių.“

„Jokių problemų. Aš nežinau, kas čia iškėlė tą problemą, kad jeigu sekmadienį nebus, tai jau badausim, nueik, nusipirk iš anksto ir tiek.“

„Nieko baisaus. Šventinė diena būtų.“

„Gali daryti, žmonėms irgi reikia ilsėtis, kurie čia dirba.“

Kiti prekybos tinklai kritiškai vertina tokį siūlymą. Pirkėjų poreikiai jiems svarbiausi.

„Nemažai vakarų šalių parduotuvės nedirba sekmadieniais. Esame darę ir begales tyrimų dėl to, kalbėjęsi su mūsų darbuotojais, mūsų darbuotojams tai būtų darbo sąlygų pagerinimas, tačiau mūsų klientai yra linkę pirkti sekmadieniais, mūsų klientai nenori, kad mes nedirbtumėm sekmadieniais“, – tikina „IKI“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė.

„Sekmadieniais klientų srautas yra didelis, nes žmonės planuoja savo pirkinius ateinančiai savaitei į priekį, ramiai ir apgalvotai įsigyja būtiniausių maisto produktų“, – sako „Maxima“ atstovas Tomas Bašarovas.

Ši idėja – ne nauja, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis yra registravęs panašų siūlymą drausti prekybininkams dirbti paskutinį mėnesio sekmadienį ir švenčių dienomis.

„Pateikimui yra pritarta, belieka tiktai svarstymas, nežinau, kodėl Kazys Starkevičius ir Mykolas Majauskas šito projekto nesvarsto. Žmonės, jeigu nori, tai apsiperka penktadienį arba šeštadienį, o sekmadienį tu praleidi su savo šeima“, – tvirtina R. Žemaitaitis.

Ir pavieniai valdantieji mano, kad ši idėja galėtų susilaukti daugiau Seimo dėmesio.

„Tikrai būtų didelė paskata smulkiam prekybiniam versliukui, kuris gal kiek ir brangesnis, tačiau žmonės įprastų per 6 dienas apsipirkti. Per daug išsipūtę prekybiniai tinklai, tą patį parduotų per šešias dienas“, – kalba Seimo narys, liberalas Eugenijus Gentvilas.

„Kuo didesnė konkurencija, tuo turėtų būti kainos mažesnės. Jeigu bus nuspręsta nedirbti vieną dieną, dėl to mes mažesnių kainų nesulauksim. Dalis, be abejo, ieškos kitų alternatyvų, pirks prekes arba maitinimo įstaigose viešojo arba mažesnėse parduotuvės, kurios nuspręs dirbti sekmadieniais. Taip būna vakarų šalyse, kuriose nedirba sekmadieniais prekybos centrai, tai mes tikėtina didesnes kainas turėsime“, – komentuoja „Luminor“ ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Būdų, kaip taupyti, ieško ne tik verslas. Ekonomistų duomenys rodo, kad gyventojai parduotuvėse dėl aukštos infliacijos palieka daugiau pinigų, tačiau perka mažiau.

„Mes turim šiek tiek turim naujesnius duomenis, nes matom atsiskaitymus kortelėmis. Mažmeninė prekyba, neįvertinus degalų, ji yra sumažėjusi maždaug keturiais procentais lyginant su praėjusiais metais“, – teigia „SEB“ ekonomistas Tadas Povilauskas.

Žmonės vis dažniau ieško pigesnių prekių.

„Net 82 procentai pirkėjų nurodo, kad akcijos jiems yra svarbios. Kainos svarba žmonėms tapo dar didesnė“, – sako „Maxima“ atstovas Tomas Bašarovas.

Pasak ekonomistų, gyventojų vartojimas mažėja per lėtai, kad sulėtėtų kainų augimas, infliacija.