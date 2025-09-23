Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus Pašilaičių rajone pradėtos naujo darželio statybos

2025-09-23 14:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 14:57

Vilniuje antradienį simboline kapsulės įkasimo ceremonija pažymėtos naujo vaikų lopšelio-darželio statybos Pašilaičių miegamajame rajone.

Darželiuose ir mokyklose esame pernelyg rimti: kodėl taip bijome būti vaikiški ir žaisti? (nuotr. Shutterstock.com)

Vilniuje antradienį simboline kapsulės įkasimo ceremonija pažymėtos naujo vaikų lopšelio-darželio statybos Pašilaičių miegamajame rajone.

REKLAMA
0

Pasak sostinės mero Valdo Benkunsko, Pašilaičiai yra vienas sparčiausiai augančių miesto rajonų, todėl naujo darželio statyba yra svarbus žingsnis gerianant čia gyvenančių šeimų gyvenimo sąlygas.

Naujas apie 4,37 tūkst. kv. m. ploto darželis iškils Žemynos gatvėje. Jau kitąmet darželį galės lankyti 280 mažųjų vilniečių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jame numatyta įkurti 16 ugdymo grupių: dvi bus skirtos 1,5–3 metų vaikams, o likusias – 3–7 metų amžiaus vaikų ugdymui. 

REKLAMA
REKLAMA

Pastato pirmajame aukšte suplanuota sporto-aktų salė, o kitame jo korpuse – 0,6 m gylio baseinas mažyliams su persirengimo patalpomis, dušinėmis ir sanitariniais mazgais. 

Darželio statybos darbus už 9,78 mln. eurų atliks įmonė „Infes“. Planuojama, kad naujoji ugdymo įstaiga duris turėtų atverti po pusantrų metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų