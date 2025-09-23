Vilniaus Pašilaičių rajone pradėtos naujo darželio statybos

Pasak sostinės mero Valdo Benkunsko, Pašilaičiai yra vienas sparčiausiai augančių miesto rajonų, todėl naujo darželio statyba yra svarbus žingsnis gerianant čia gyvenančių šeimų gyvenimo sąlygas.
Naujas apie 4,37 tūkst. kv. m. ploto darželis iškils Žemynos gatvėje. Jau kitąmet darželį galės lankyti 280 mažųjų vilniečių.
Jame numatyta įkurti 16 ugdymo grupių: dvi bus skirtos 1,5–3 metų vaikams, o likusias – 3–7 metų amžiaus vaikų ugdymui.
Pastato pirmajame aukšte suplanuota sporto-aktų salė, o kitame jo korpuse – 0,6 m gylio baseinas mažyliams su persirengimo patalpomis, dušinėmis ir sanitariniais mazgais.
Darželio statybos darbus už 9,78 mln. eurų atliks įmonė „Infes“. Planuojama, kad naujoji ugdymo įstaiga duris turėtų atverti po pusantrų metų.
