Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ atleistas nuo žemės nuomos mokesčio

2025-08-27 14:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 14:10

Vilniaus miesto savivaldybė iki 2046-ųjų atleido Nacionalinio stadiono koncesininkę „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ nuo žemės nuomos mokesčio.

Pinigai, eurai, grynieji, moneta (Fotodiena.lt)

Vilniaus miesto savivaldybė iki 2046-ųjų atleido Nacionalinio stadiono koncesininkę „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ nuo žemės nuomos mokesčio.

REKLAMA
0

Taryba trečiadienį projektui pritarė balsuodama viena stadija.

Pagal patvirtintą sutartį, lengvatos suma iki stadiono koncesijos sutarties pabaigos, 2046-ųjų spalio 8 d., siekia virš 1,2 mln. eurų.

Pasak Vilniaus miesto administracijos atstovės Agnės Šataitės, ši lengvata numatyta dar 2021 m. sudarytoje stadiono koncesijos sutartyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokiu atveju, jeigu toks atleidimas nebūtų patvirtintas taryboje, Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigoja kompensuoti visas patirtas išlaidas“, – posėdyje kalbėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Arvydo Avulio valdoma nekilnojamojo turto (NT) įmonė „Hanner“ birželio pabaigoje už 1 eurų perėmė 98 proc. „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų.

Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.

Tuomet „Hanner“ vadovas teigė, kad stadiono statybos gali trukti maždaug 30 mėnesių, o Vilniaus meras sakė, kad stadionas galėtų būti užbaigtas ir greičiau – per mažiau nei dvejus metus. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų