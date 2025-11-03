 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Via Lietuva“ iki 2027-ųjų keliuose ketina įdiegti virš 10 vilkikų svarstyklių

2025-11-03 07:41 / šaltinis: BNS
2025-11-03 07:41

Valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ iki 2027 metų maždaug 10-yje pagrindinių kelių ruožų ruošiasi įdiegti vilkikų svėrimo sistemas. Tikimasi, jog tokia 6 mln. eurų investicija saugotų kelius, nes neleistų važiuoti perkrautais vilkikais.

Laikinai uždaromas eismas Kaunas–Marijampolė–Suvalkai kelyje esančia Sargėnų estakada (nuotr. Via Lietuva)

Valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva" iki 2027 metų maždaug 10-yje pagrindinių kelių ruožų ruošiasi įdiegti vilkikų svėrimo sistemas. Tikimasi, jog tokia 6 mln. eurų investicija saugotų kelius, nes neleistų važiuoti perkrautais vilkikais.

0

Įmonės teigimu, projektas tik pradedamas – dar bus analizuojama, kur tiksliai sistemos galėtų atsirasti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitąmet suplanuotas pirmojo etapo įgyvendinimas – virš 10 vietų pagrindiniuose keliuose, kur didžiausias sunkiasvorių automobilių eismas, planuojama šį pirkimą vykdyti (...) ir tokiu būdu turėti nuotolines svarstykles, kuriomis galėtume užkardyti ir prevenciškai kontroliuoti sunkiasvorius automobilius, kad nevažiuotų perkrautomis apkrovomis“, – Seimo Ekonomikos komitete šią savaitę sakė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.

„Pagrindinis tikslas – gerinti kelių būklę. Tikimės sumažinti neatsakingų vežėjų skaičių, kurie nesilaiko galiojančių maksimalaus leistino svorio taisyklių, gadina kelio dangą ir kelia pavojų ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams“, – komentare BNS vėliau nurodė „Via Lietuva“.

Konkrečiais vietas, kur tokios svarstyklės bus įdiegtos, bendrovė žada paviešinti vėliau, baigusi potencialių vietų analizę. Projektui kitąmet įmonė numatė skirti 6 mln. eurų.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad sunkiojo transporto svarstyklės yra „labai efektyvi priemonė“ kelių kokybei kontroliuoti. Anot jo, jos turi būti įrengtos keturių juostų magistralės „Via Baltica“ ruože nuo Kauno iki Latvijos sienos – jį ketinama nutiesti iki 2033-ųjų.

Konservatoriui Arvydui Anušauskui pastebėjus, kad dėl vežėjų piktnaudžiavimo naujame „Via Baltica“ ruože nuo Lenkijos sienos iki Kauno jau matomos provėžos, ministras teigė nežinantis, kodėl tokia sistema čia nebuvo įdiegta. 

„Ties Klaipėda turime svarstykles (...), tačiau kitur tokių priemonių neturime. Tikrai negaliu atsakyti, kodėl tai nebuvo daroma projektuojant „Via Baltica“ nuo Lenkijos pusės. (...) Padaryta, kaip padaryta. Toliau tęsiant projektą „Via Baltica“ nuo Kauno iki Latvijos projekte turės būti numatytos svarstyklės“, – Seimo Ekonomikos komitete teigė J. Taminskas.

Pasak „Via Lietuvos“, dabar šalies keliuose veikia dvi tokios sistemos – magistralėje Kaunas–Klaipėda bei kelyje tarp Kauno ir Zarasų.

Bendrovės teigimu, svėrimo sistemas sudaro kelio dangoje ir šalia jo įrengti davikliai, kurie sunkvežimiui važiuojant jį užfiksuoja ir pagal ratų spaudimo jėgą nustato ašies apkrovas ir jo bendrą svorį. Nustačius, kad vilkikas viršija leistiną svorį, sistema duomenis perduoda į administracinių nusižengimų registrą.

