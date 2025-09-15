Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Užimtumo tarnyba: per pusmetį apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje mažėjo darbo vietų

2025-09-15 09:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 09:48

Pastarąjį pusmetį apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje fiksuojamas darbo vietų mažėjimas, tačiau kvalifikuotų darbuotojų poreikis išlieka didelis, pirmadienį pranešė Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba (Arnas Strumila/ BNS nuotr.)

Pastarąjį pusmetį apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje fiksuojamas darbo vietų mažėjimas, tačiau kvalifikuotų darbuotojų poreikis išlieka didelis, pirmadienį pranešė Užimtumo tarnyba.

REKLAMA
0

Užimtumo tarnybos duomenimis, per pirmuosius šešis metų mėnesius šiame sektoriuje užregistruota 5,5 tūkst. laisvų darbo vietų – penktadaliu mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, pastarąjį pusmetį šiame sektoriuje neišvengta bankrotų – veiklą nutraukė keturios įmonės, o tai lėmė grupės darbuotojų atleidimus. Apie atleidimus buvo įspėti 229 darbuotojai – keturis kartus daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

REKLAMA
REKLAMA

Tarnybos teigimu, be darbo vietų mažėjimo, sektoriui įtakos turi ir sezoniškumo bei regioninės atskirties tendencijos – pusė visų darbo vietų sutelkta didžiuosiuose miestuose ir kurortuose. Vilniaus mieste darbo pasiūlymų skaičius šių metų pirmąjį pusmetį traukėsi šiek tiek daugiau nei trečdaliu (0,5 tūkst.), Kaune – ketvirtadaliu (0,2 tūkst.), o Palangoje – daugiau nei trečdaliu (0,2 tūkst. arba 35,9 proc.). 

REKLAMA

Mažiausiai darbo pasiūlymų šiame sektoriuje registruota Ignalinos ir Skuodo rajonų savivaldybėse (po 5).

Dauguma Lietuvoje apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje dirbančių trečiųjų šalių piliečių sudaro ukrainiečiai (3,6 tūkst.), indai (0,6 tūkst.) ir baltarusiai (0,5 tūkst.). Sparčiai daugėjo darbuotojų iš Indijos, Bangladešo, Pakistano. 

Per pusmetį šiame sektoriuje įsidarbino 8 tūkst. Užimtumo tarnybos klientų – 17 proc. daugiau nei pernai. Augo neterminuotai ir terminuotai įsidarbinusių žmonių skaičius. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų