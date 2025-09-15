Užimtumo tarnyba: per pusmetį apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje mažėjo darbo vietų

Užimtumo tarnybos duomenimis, per pirmuosius šešis metų mėnesius šiame sektoriuje užregistruota 5,5 tūkst. laisvų darbo vietų – penktadaliu mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Tiesa, pastarąjį pusmetį šiame sektoriuje neišvengta bankrotų – veiklą nutraukė keturios įmonės, o tai lėmė grupės darbuotojų atleidimus. Apie atleidimus buvo įspėti 229 darbuotojai – keturis kartus daugiau nei pernai tuo pačiu metu.
Tarnybos teigimu, be darbo vietų mažėjimo, sektoriui įtakos turi ir sezoniškumo bei regioninės atskirties tendencijos – pusė visų darbo vietų sutelkta didžiuosiuose miestuose ir kurortuose. Vilniaus mieste darbo pasiūlymų skaičius šių metų pirmąjį pusmetį traukėsi šiek tiek daugiau nei trečdaliu (0,5 tūkst.), Kaune – ketvirtadaliu (0,2 tūkst.), o Palangoje – daugiau nei trečdaliu (0,2 tūkst. arba 35,9 proc.).
Mažiausiai darbo pasiūlymų šiame sektoriuje registruota Ignalinos ir Skuodo rajonų savivaldybėse (po 5).
Dauguma Lietuvoje apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje dirbančių trečiųjų šalių piliečių sudaro ukrainiečiai (3,6 tūkst.), indai (0,6 tūkst.) ir baltarusiai (0,5 tūkst.). Sparčiai daugėjo darbuotojų iš Indijos, Bangladešo, Pakistano.
Per pusmetį šiame sektoriuje įsidarbino 8 tūkst. Užimtumo tarnybos klientų – 17 proc. daugiau nei pernai. Augo neterminuotai ir terminuotai įsidarbinusių žmonių skaičius.
