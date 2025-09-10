Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Programinę įrangą kurianti bendrovė atleidžia dar 19 darbuotojų

2025-09-10 14:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 14:05

Kompiuterių programinę įrangą kurianti bendrovė „MA Lithuania“ atleidžia 19 darbuotojų, praneša Užimtumo tarnyba.

Kompiuteris BNS Foto

Kompiuterių programinę įrangą kurianti bendrovė „MA Lithuania“ atleidžia 19 darbuotojų, praneša Užimtumo tarnyba.

0

Izraelio kompiuterinių žaidimų gamintojai „Moon Active“ priklausanti Lietuvos įmonė apie numatomą atleidimą įspėjo 4 programinės įrangos testuotojus, po 3 multimedijos programų kūrėjus, grafikos dizainerius ir taikomųjų programų programuotojus.

Kaip Eltai teigė Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė, darbuotojai atleidžiami bendrovei naikinant perteklines funkcijas. Tarnybos duomenimis, bendrovėje dirba 143 darbuotojai.

Dėl detalesnio komentaro Eltai susisiekti su „MA Lithuania“ kol kas nepavyko.

Atleidimus bendrovė planuoja įvykdyti nuo rugsėjo 11 iki spalio 31 dienos. Darbo sutartys bus nutraukiamos darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės arba abipusiu šalių sutarimu.

Tai antras įmonės grupinis atleidimas šiais metais – sausio mėnesį „MA Lithuania“ atleido 28 darbuotojus.

„MA Lithuania“ pastaraisiais metais dirba pelningai – Registrų centrui pateiktoje praėjusių metų įmonės finansinėje ataskaitoje matyti, kad 2024 m. bendrovė uždirbo 1,6 mln. eurų grynojo pelno – puse milijono eurų mažiau nei metais anksčiau. Įmonės pardavimo pajamos pastaraisiais metais siekė 27,3 mln. (2024 m.) ir 34,2 mln. eurų (2023 m.).

Nuo 2020 m. veiklą vykdanti „MA Lithuania“ yra Izraelio kompiuterinių žaidimų kūrėjos „Moon Active“, kuri sukūrė tokius žaidimus kaip „Coin Master“, „My Cafe“, „Family Island“ ir „Zen Match“, antrinė įmonė.

