Už vietą senelių namuose – ir 2,7 tūkst. eurų: laukia ir pusmetį, bet patenka ne visi

Naujienų portalo tv3.lt kalbinti specialistai nurodė, kiek gali kainuoti vieta senelių namuose ir kokią sumą gali padengti valstybė iš gyventojų sumokamų mokesčių.

Kas gali patekti į globos namus?

Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė nurodė, kad globos namuose gali apsigyventi bet kuris žmogus, jei jis ar jo artimieji dėl to susitaria privačia tvarka ir moka sutartą kainą.

Vis tik į tuos globos namus, kur kainos dalį padengia savivaldybė ar valstybė, galima patekti tik tada, kai nustatoma, kad asmuo dėl sveikatos, fizinės būklės ir kitų veiksnių iš dalies arba visiškai negali savimi pasirūpinti ir jokios kitos paslaugos bendruomenėje bus neefektyvios ar nepakankamos.

REKLAMA

REKLAMA

Taigi tokiais atvejais, anot pašnekovės, yra atsižvelgiama į asmens sveikatą, psichologines problemas, rizikos veiksnius ir pan., bet ne į pajamas:

REKLAMA

„Jei asmeniui ši paslauga teikiama savivaldybės sprendimu, tai asmuo gali laisvai pasirinkti, kurioje įstaigoje gauti šią paslaugą. Svarbu tik tai, kad ta įstaiga bendradarbiautų su asmens gyvenamosios vietos savivaldybe.“

Pvz., į Klaipėdos miesto globos namus patekti gali tik registruoti Klaipėdos miesto gyventojai, turintys gydytojo pažymą, nurodančią, kad asmuo gali gyventi bendro tipo globos namuose.

REKLAMA

REKLAMA

„Yra tam tikros ligos, kurios leidžia gauti socialinę globą. Jeigu tu esi sveikas ir neturi tam tikrų ligų, tai tau valstybė nefinansuos gyvenimo globos namuose.

O, jei asmuo reikiamus kriterijus atitinka, jis su gydytojo pažyma turi kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir teikti prašymą, kad nori gyventi globos namuose“, – komentavo direktorė Renata Kašinskienė.

Kiek kainuoja ir kiek brangs vieta senelių namuose?

J. Baltaduonytė paminėjo, kad Lietuvoje daugiausia senelių globą siūlo privatus sektorius – savivaldybės savo žinioje turi tik po kelias globos namų įstaigas

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kauno savivaldybės atstovė skaičiavo, kad globos namų kaina yra labai įvairi – nuo 1,3 tūkst. iki 2,7 tūkst. eurų per mėnesį ar net daugiau.

Paprasta vieta Klaipėdos miesto globos namuose kainuoja 1070 eurų, turint sunkią negalią – 1209 eurai mėnesiui.

Direktorė patikino, kad 2025 m. kaina būtent Klaipėdos miesto globos namuose kol kas nėra keliama ir nežinia, ar bus pakelta, nes tą sprendžia savivaldybė:

REKLAMA

„Jei bus didelė dalis gyventojų, kurie nesugebės tiek mokėti ir vis tiek tą likusią dalį teks padengti pačiai savivaldybei, ji ir sprendžia, ar jiems verta tą daryti.“

Vis tik Kauno savivaldybės atstovė neslėpė, kad nuo 2025 m. kainos keičiasi ir yra perskaičiuojamos: „Didžioji dalis globos namų jau pateikė informaciją apie pasikeitusias (didėjančias) paslaugų kainas nuo 2025 m.

Daugiausiai tą lemia darbo užmokesčio kilimas, kas tiesiogiai lemia ir kitų sąnaudų brangimą: komunalinių paslaugų mokesčiai, medicinos, maisto prekės, būtinos paslaugos ir kt., kas susiję su šios paslaugos teikimu.“

REKLAMA

Ji pridūrė, kad atitinkamai nuo Naujųjų metų yra padidinamos ir tos pajamos, nuo kurių dažniausiai yra apskaičiuojamas asmens mokestis už globos namus, t. y. pensija.

Kas ir kiek gali padengti vietą globos namuose?

R. Kašinskienės aiškinimu, bendras globos namų finansavimo mechanizmas visur Lietuvoje yra vienodas.

Vietą ten gavęs asmuo globos namams atiduoda 80 proc. savo pensijos (20 proc. lieka jo asmeninėms reikmėms) ir 100 proc. tikslinių išmokų, jei tokių gauna.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vis tik, kaip pastebi pašnekovė, dažniausiai visa kaina su pensijomis ir išmokomis nepasidengia.

Taigi, jeigu asmuo savo vardu dar turi nekilnojamojo turto (NT), iš jo yra išskaičiuojamas tam tikras NT mokestis.

„Tiksliai nepasakysiu, kaip ten skaičiuojama, yra teisės aktas, kur viskas detaliai išdėstyta, yra tam tikros formuluotės. Yra žiūrima, kur tiksliai tas NT yra, Registrų centre patikrinama jo vertė. Jeigu tai – butas, atskaičiuojama, regis, 50 kv. m. ir mokestis skaičiuojamas tik nuo likusi ploto.

REKLAMA

Be to, jei NT mokestis išeina, pvz., 100 eurų, o žmogui iki visos globos namų kainos padengimo trūksta 20 eurų, tai jam užteks sumokėti tik tuos trūkstamus 20 eurų“, – aiškino globos namų direktorė.

Ji akcentavo, kad jokiu būdu asmeniui priklausantis turtas nėra įkeičiamas ir neatitenka globos namams, kaip nemažai kas prisigalvoja.

Skirtumas tik tas, kad turintys NT asmenys iš jiems likusių 20 proc. pensijos globos namams dar turi mokėti papildomą mokestį už turtą.

REKLAMA

„Ir galiausiai, jeigu vis tiek dar trūksta iki nustatytos globos namų kainos, tai turintiems sunkią negalią likusią dalį dengia valstybė, visiems kitiems – savivaldybė.

Bet irgi ne bet kokio dydžio skirtumą dengia, nuo 2025 m. atsiranda, berods, 1,1 tūkst. eurų lubos. Jeigu viską sudėjus dar neužtenka, tada jau pats žmogus arba jo artimieji turi prisidėti. Bet čia nėra dažnas atvejis“, – dėstė R. Kašinskienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vietos senelių namuose tenka laukti ir pusmetį

Kauno savivaldybės atstovė patikino – jei asmuo nepasirenka konkrečios įstaigos, tai laukti tenka neilgai – iki 1 ar 2 mėn.:

„Jei matome, kad labai skubu ir nėra ypatingų pageidavimų įstaigai, asmuo gauna paslaugą per kelias dienas.“

O, jeigu asmuo nori patekti į konkrečią vienintelę įstaigą ir nesutinka gyventi kitose, tai vidutiniškai gali tekti laukti iki 6 mėn. , nurodė J. Baltaduonytė.

REKLAMA

Klaipėdos miesto globos namų direktorė skaičiavo, kad neseniai eilėje buvo nemažas skaičius žmonių – apie 20. Palyginimui – maždaug prieš metus eilėje buvo vos 5.

„Nežinau, nuo ko tai priklauso, bet tas skaičius nuolat varijuoja. Kartais užtenka palaukti 1 mėn., kartais ir pusmečio reikia.

Tas judėjimas priklauso nuo to, kaip dažnai mūsų globos namų gyventojai išeina anapilin. To suplanuoti negali – būna kelis mėnesius niekas neišeina, būna per vieną mėnesį išeina keli. Taip eilė ir juda“, – pasakojo R. Kašinskienė.