  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Už tokią gudrybę dėl numerio ženklų nepasigailės – skirs baudą

2025-11-13 09:49
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-13 09:49

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nusprendė, kad motociklo valstybinio numerio ženklo pritvirtinimas net ir tam skirtoje vietoje, tačiau netinkamu kampu laikytinas kitokiu valstybinio numerio ženklo maskavimu ir užtraukia administracinę atsakomybę.

Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

1

Kaip ketvirtadienį pranešė LAT, toks sprendimas priimtas išnagrinėjus atnaujintą administracinio nusižengimo bylą dėl motociklo valstybinio numerio ženklo pritvirtinimo nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Ginčas kilo dėl to, ar administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo pagrįstai nubaustas už tai, kad vairavo motociklą, kurio gale esantis valstybinio numerio ženklas buvo pritvirtintas gulsčiai, nesudarant teisės aktuose nustatyto leidžiamo polinkio kampo.

Pripažino nubaudimą pagrįstu

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, išnagrinėję administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovės skundus, konstatavo, kad jo vairuotos transporto priemonės valstybinis numeris buvo maskuojamas, todėl pripažino jo nubaudimą pagrįstu.

LAT, sutikdamas su abiejų instancijų teismų sprendimais, pažymėjo, jog valstybinio numerio ženklas turi būti pritvirtintas gerai matomoje vietoje – vertikalioje plokštumoje. Tai turi užtikrinti lengvą ženklo žymenų įskaitomumą.

Tuo tarpu, valstybinio numerio ženklą pritvirtinus nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, jo žymenys nėra lengvai įskaitomi arba jų apskritai nematyti, dėl to gali būti apsunkinta galimybė (arba jos iš viso gali nebūti) numerį užfiksuoti Kelių eismo taisyklių pažeidimus fiksuojančiomis priemonėmis. Todėl toks tvirtinimas laikytinas kitokiu valstybinio numerio ženklo maskavimu.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse sakoma, kad transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimą užtraukia baudą vairuotojams nuo 240 iki 340 eurų.

Alexx
Alexx
2025-11-13 10:12
Neužilgo prasidės šlabdrybos ir sniegas, tai priekiniai auto numeriai po ilgesnio važiavimo bus apklijuoti sniegu, tai tipo irgi numerio maskavimas? Ar reikės stoti kas 10 km ir valyti, kad ne duok dieve nenubaustų?
