TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„The Critical“ plečia veiklą – prie agentūros jungiasi komunikacijos komanda

2025-11-20 08:26
2025-11-20 08:26

Tyrimų, strategijos ir dizaino agentūra „The Critical“ stiprina savo kompetencijų lauką – prie jos jungiasi komunikacijos komanda, rašoma pranešime žiniasklaidai.

The Critical (bendrovės nuotr.)

Nuo šiol agentūra klientams galės pasiūlyti visapusišką paslaugos paketą – nuo rinkos tyrimų, strategijos kūrimo ir dizaino iki integruotos komunikacijos kampanijų planavimo, turinio kūrimo ir kasdienės komunikacijos palaikymo.

„Komandos kompetencijų pastiprinimą padiktavo natūralus rinkos poreikis ir įmonės teikiamų paslaugų specifika. Pavyzdžiui, tiek kuriant naują prekių ženklą, tiek atnaujinant esamą ar pristatant antrinį prekių ženklą, klientams tampa svarbus strategiškas ir nuoseklus šio pokyčio iškomunikavimas bei komunikacijos palaikymas kasdieniame kontekste. Komunikacijos kompetencijų integravimas nuo šiol leidžia mums pasiūlyti vientisą, 360 laipsnių paslaugų modelį“, – pranešime cituojamas Jonas Liugaila, „The Critical“ partneris ir strategas.

Agentūros komandą, kurioje dirba per 40 specialistų, papildė aštuoni komunikacijos srities profesionalai, turintys patirties dirbant tiek Lietuvos mastu, tiek su tarptautiniais projektais.

Komandos patirties krepšelyje rikiuojasi tokie klientai kaip „Benu vaistinė“, „Electrolux“, „Fazer Lietuva“, „Geberit“, „Jung Vilnius“, „Viada“ ir kt. Naujajai komunikacijos komandai vadovauja komunikacijos ekspertė Greta Lopetkaitė, sukaupusi dešimties metų darbo komunikacijos agentūroje patirtį ir anksčiau dirbusi „Berta&Agency“. 

„Prekių ženklo sėkmę lemia nuoseklumas, todėl įmonės šiandien ieško partnerių, galinčių užtikrinti, jog strategija, vizualinis identitetas ir kasdienė komunikacija veiktų kaip vientisa sistema.

Turėdami tyrimų, strategijos, dizaino ir komunikacijos kompetencijas po vienu stogu, galime klientams pasiūlyti duomenimis grįstą ir realų poveikį kuriančią komunikaciją“, – sako G. Lopetkaitė.

J. Liugaila priduria, kad visas paslaugų paketas, sutelktas vienose rankose, ne tik svarbus prekių ženklo pokyčio nuoseklumui, sinergijai ir efektyvumui, bet ir yra patogus resursų požiūriu – klientui nebereikia derinti kelių partnerių, kad įgyvendintų visą paslaugų grandinę.

„Tai leis užtikrinti nuoseklų prekių ženklo vystymą – nuo koncepcijos iki kasdienės komunikacijos“, – sako J. Liugaila. 

Pastaruoju metu „The Critical“ dirbo su įvairiais vizualiniais, strateginiais ir tyrimų projektais: kūrė naują „Ozo biurų“ prekių ženklą „Simbiocity“, interaktyvią, modulinę parodą „Tvaraus Vilniaus kūrėjai“, atnaujino „Sugiharos“ identitetą ir Panevėžio miesto prekių ženklo pozicionavimą, taip pat sukūrė naują prekių ženklą ir vizualinį identitetą asociacijai „Lietuvos krepšinis“, Anykščių rajono savivaldybės kultūros strategiją 2026–2035 metams bei skaitmeninės turinio testavimo platformos „Colorful Coin“ identitetą ir vartotojo sąsajos dizainą. 

Nereto projekto imtyje buvo įgyvendinti rinkų ir prekių ženklų suvokimo tyrimai, įtrauktos suinteresuotosios šalys. Įmonė taip pat dirba su gerai žinomais prekių ženklais, tokiais kaip „Tele2“, „Lidl“, „Swedbank“ ir kt.

