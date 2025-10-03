Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Tesla“ sulaukė ieškinio iš visureigyje „Cybertruck“ žuvusios merginos tėvų

2025-10-03 16:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 16:44

Pasak JAV žiniasklaidos, praėjusiais metais eismo įvykyje su visureigiu „Cybertruck“ žuvusios JAV koledžo studentės šeima pateikė ieškinį šių automobilių gamintojai „Tesla“, nes, kaip teigiama, dėl automobilio durų konstrukcijos mergina negalėjo iš jo išlipti.

„Tesla Cybertruck“ (nuotr. gamintojo)



Amerikos elektromobilių gamintojos visureigis „Cybertruck“ – tai futuristinis nerūdijančio plieno automobilis, kurį nuolat giria įmonės generalinis direktorius Elonas Muskas, nepaisant to, kad nuo jo pateikimo rinkai 2023 m. jo serijos buvo ne kartą atšauktos, o paklausa vangi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors per avariją Kalifornijoje lapkričio mėnesį 19-metė Krysta Tsukahara patyrė tik nedidelius sužalojimus, ji vėliau mirė nuo nudegimų ir įkvėpusi dūmų, nes negalėjo pasprukti iš „Cybertruck“ salono, teigia merginos tėvai ketvirtadienį pateiktame ieškinyje, pasak dienraščio „The New York Times“.

Jos tėvas dienraščiui sakė, kad jeigu nebūtų buvę taip sunku išlipti iš degančio automobilio, jo dukra „šiandien būtų gyva.“

Pagal šeimos pateiktą ieškinį dėl neteisėto mirties sukėlimo, „Cybertruck“ neturėjo funkcionalaus, prieinamo ir matomo rankinio durų atidarymo mechanizmo, apsaugos nuo gedimų ar kitos atsarginės sistemos avariniam išėjimui.

Dokumente teigiama, kad K. Tsukahara, kuri automobilyje buvo keleivė, prieš mirtį „patyrė neįsivaizduojamą skausmą ir emocinę kančią“.

Visureigis turėjo baterijomis maitinamas duris, kurios avarijos atveju galėjo sugesti. Rankinis galinių durų atidarymo mechanizmas buvo po guminiu kilimėliu durų daiktadėžėje.

Į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą „Tesla“ iš karto neatsakė.

Žuvusios merginos tėvai šių metų pradžioje taip pat pateikė ieškinį vairuotojo šeimai. 19-metis vairuotojas taip pat žuvo avarijoje.

JAV Nacionalinė greitkelių eismo saugumo administracija praėjusį mėnesį pradėjo tyrimą gavusi skundų dėl šios gamintojos automobilio „Model Y“, kuriuose be kita ko minimi atvejai, kai tėvai negalėjo paimti vaiko nuo galinės sėdynės.

Rugpjūčio mėnesį kitoje byloje „Tesla“ buvo įpareigota sumokėti šimtus milijonų dolerių ieškovams, kurie dėl 2019 m. įvykusios avarijos, kurioje žuvo žmonės, kaltino įmonės sukurtą pagalbos vairuotojui įrangą „Autopilot“.

