Patikėjo Elono Musko pažadu: bandymas pervažiuoti JAV savavaldžiu „Tesla“ baigėsi avarija

Slapyvardžiu „Bearded Tesla Guy“ pasivadinęs entuziastas kartu su bičiuliu sėdo į naują „Tesla Model Y“ ir Floridoje pradėjo kelionę link Los Andželo, visą vairavimą patikėję „Full Self-Driving“ (FSD) sistemai.
122 km/val. greičiu į plieninę rampą
Kelionė baigėsi greitkelyje. Automobilio sistema padarė tipišką klaidą – nepastebėjo ant kelio gulinčios kliūties. Vairuotojas ir keleivis iš toli pamatė objektą, kurį palaikė partrenktu gyvūnu, tačiau priartėjus paaiškėjo, kad tai – nuo sunkvežimio nukritusi plieninė užvažiavimo rampa.
„Tesla“ sistema kliūties apskritai „nematė“ ir, nė nestabdžiusi, rėžėsi į ją 122 km/val. greičiu. Nuo smūgio automobilis netgi trumpam atsiplėšė nuo žemės.
Nors iš pradžių ekipažas manė, kad apgadinimai minimalūs, servise paaiškėjo tiesa. Smūgis sulaužė priekinį stabilizatorių, pažeidė kitas važiuoklės dalis ir „atjungė“ priekinį elektros variklį. Ambicingas eksperimentas baigėsi fiasko.
Skaudus susidūrimas su realybe
Žinoma, „Tesla“ visada pabrėžia, kad FSD yra tik 2-o lygio pagalbinė sistema, reikalaujanti nuolatinio vairuotojo dėmesio. Tačiau šio eksperimento esmė buvo ne tai. Fanai norėjo patikrinti devynerių metų senumo E. Musko pažadą apie visišką autonomiją.
Ir šis bandymas dar kartą parodė, koks milžiniškas atotrūkis vis dar egzistuoja tarp rinkodaros vizijų ir realių technologijos galimybių. Kaip teisingai pastebėjo eksperimento autoriai – sėkmingai įveikti tokį atstumą be incidentų šiuolaikinei sistemai būtų ne jos gebėjimų, o tiesiog didžiulės sėkmės klausimas.
