Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Patikėjo Elono Musko pažadu: bandymas pervažiuoti JAV savavaldžiu „Tesla“ baigėsi avarija

2025-09-26 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 19:07

Dar 2016 metais Elonas Muskas pažadėjo, kad „Tesla“ automobiliai netrukus galės savarankiškai, be jokio vairuotojo įsikišimo, pervažiuoti Jungtines Valstijas. Praėjo devyneri metai, o šis pažadas vis dar neįgyvendintas. Vis dėlto, du „Tesla“ entuziastai nusprendė įrodyti, kad technologija jau yra pasiruošusi ir leidosi į kelionę. Deja, jų svajonė subliuško itin greitai ir skausmingai – avarija įvyko nuvažiavus vos 100 kilometrų.

„Tesla“ (nuotr. gamintojo)

Dar 2016 metais Elonas Muskas pažadėjo, kad „Tesla“ automobiliai netrukus galės savarankiškai, be jokio vairuotojo įsikišimo, pervažiuoti Jungtines Valstijas. Praėjo devyneri metai, o šis pažadas vis dar neįgyvendintas. Vis dėlto, du „Tesla“ entuziastai nusprendė įrodyti, kad technologija jau yra pasiruošusi ir leidosi į kelionę. Deja, jų svajonė subliuško itin greitai ir skausmingai – avarija įvyko nuvažiavus vos 100 kilometrų.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slapyvardžiu „Bearded Tesla Guy“ pasivadinęs entuziastas kartu su bičiuliu sėdo į naują „Tesla Model Y“ ir Floridoje pradėjo kelionę link Los Andželo, visą vairavimą patikėję „Full Self-Driving“ (FSD) sistemai.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA

122 km/val. greičiu į plieninę rampą

Kelionė baigėsi greitkelyje. Automobilio sistema padarė tipišką klaidą – nepastebėjo ant kelio gulinčios kliūties. Vairuotojas ir keleivis iš toli pamatė objektą, kurį palaikė partrenktu gyvūnu, tačiau priartėjus paaiškėjo, kad tai – nuo sunkvežimio nukritusi plieninė užvažiavimo rampa.

„Tesla“ sistema kliūties apskritai „nematė“ ir, nė nestabdžiusi, rėžėsi į ją 122 km/val. greičiu. Nuo smūgio automobilis netgi trumpam atsiplėšė nuo žemės.

REKLAMA
REKLAMA

Nors iš pradžių ekipažas manė, kad apgadinimai minimalūs, servise paaiškėjo tiesa. Smūgis sulaužė priekinį stabilizatorių, pažeidė kitas važiuoklės dalis ir „atjungė“ priekinį elektros variklį. Ambicingas eksperimentas baigėsi fiasko.

Skaudus susidūrimas su realybe

Žinoma, „Tesla“ visada pabrėžia, kad FSD yra tik 2-o lygio pagalbinė sistema, reikalaujanti nuolatinio vairuotojo dėmesio. Tačiau šio eksperimento esmė buvo ne tai. Fanai norėjo patikrinti devynerių metų senumo E. Musko pažadą apie visišką autonomiją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ir šis bandymas dar kartą parodė, koks milžiniškas atotrūkis vis dar egzistuoja tarp rinkodaros vizijų ir realių technologijos galimybių. Kaip teisingai pastebėjo eksperimento autoriai – sėkmingai įveikti tokį atstumą be incidentų šiuolaikinei sistemai būtų ne jos gebėjimų, o tiesiog didžiulės sėkmės klausimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų