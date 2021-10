Svarstoma galimybė „Rail Baltica“ geležinkeliu važiuoti naktimis

Naktinių traukinių grąžinimo idėją „RB Rail“ apsvarstė rugsėjį vykusiame Tarptautinės geležinkelių sąjungos (UIC) tarpmiestinio ir greitaeigio komiteto organizuotame steigiamajame darbo grupės posėdyje dėl naktinių traukinių, pranešė „RB Rail“.

Anot bendrovės, per pastaruosius 30 metų naktinių traukinių paslaugos Europoje mažėjo, tačiau pastaraisiais metais šios paslaugos paklausa vėl auga.

„Rail Baltica“ projekto atstovų teigimu, 200 km per valandą greičiu važiuojantys reguliarūs naktiniai traukiniai iš Talino ir Vilniaus galėtų važiuoti į Varšuvą ir Berlyną. Pagal parengtą apytikslį kelionės naktiniais traukiniais laiką: Varšuvą iš Talino būtų galima pasiekti per 8,5 val., o Berlyną – per 14,5 val.

Planuojant keleivių vežimo paslaugas 1435 mm geležinkeliu, šiuo metu „RB Rail“ atlieka galimų naktinių traukinių ir keleivių srautų analizę.

Įgyvendinant „Rail Baltica“ iki 2026 metų pabaigos planuojama nutiesti elektrifikuotą geležinkelio liniją, eisiančią nuo Varšuvos per Kauną ir Rygą iki Talino.

Buvo planuota, kad bendra projekto vertė sieks apie 5,8 mlrd. eurų, tačiau pastaruoju metu brangstant statybinėms medžiagoms ir darbams projekto kaina perskaičiuojama.

Bendras „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 km: Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.