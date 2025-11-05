 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Statybos inspekcija nesieks panaikinti leidimo Šarūno Matijošaičio daugiabučių projektui

2025-11-05 08:07 / šaltinis: BNS
2025-11-05 08:07

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) nebesieks panaikinti statybos leidimo daugiabučių projektui Kauno Vičiūnų rajone, kurį plėtoti planuoja Kauno tarybos narys ir „Vičiūnų grupės“ valdybos pirmininkas Šarūnas Matijošaitis, trečiadienį skelbia „Verslo žinios“.

Šarūnas Matijošaitis

1

Š. Matijošaitis portalui patvirtino, kad VTPSI ir Kauno miesto savivaldybė sudarė taiką. Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VTPSI „Verslo žinioms“ teigė, jog sudaryti taiką nuspręsta pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui, todėl iki tol projekte supaprastinta tvarka atliktos detaliojo plano korekcijos dabar yra laikomos teisėtomis. Inspekcija į teismą anksčiau kreipėsi, nes pagal tuometinį įstatymą projekte buvo pakeisti sprendimai, kuriems turėjo būti taikoma ne supaprastinta, o bendroji korektūros tvarka.

Š. Matijošaitis portalui teigė, jog dėl projekto „buvo verta pakovoti“, nors dėl jo vyksta dar vienas teisinis ginčas su Kauno Vičiūnų bendruomene.

Š. Matijošaitis  0,4 ha ploto sklype Taurakiemio gatvėje ketina pastatyti penkis triaukščius daugiabučius.

