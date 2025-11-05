Statybos inspekcija nesieks panaikinti leidimo Šarūno Matijošaičio daugiabučių projektui

Š. Matijošaitis portalui patvirtino, kad VTPSI ir Kauno miesto savivaldybė sudarė taiką. Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas.
VTPSI „Verslo žinioms“ teigė, jog sudaryti taiką nuspręsta pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui, todėl iki tol projekte supaprastinta tvarka atliktos detaliojo plano korekcijos dabar yra laikomos teisėtomis. Inspekcija į teismą anksčiau kreipėsi, nes pagal tuometinį įstatymą projekte buvo pakeisti sprendimai, kuriems turėjo būti taikoma ne supaprastinta, o bendroji korektūros tvarka.
Š. Matijošaitis portalui teigė, jog dėl projekto „buvo verta pakovoti“, nors dėl jo vyksta dar vienas teisinis ginčas su Kauno Vičiūnų bendruomene.
Š. Matijošaitis 0,4 ha ploto sklype Taurakiemio gatvėje ketina pastatyti penkis triaukščius daugiabučius.