Nuo žuvies pirštelių iki triufelių bei skruzdėlių: „Vičiūnų“ lašišos skoniai stebina pasaulį

Tvarumo ir technologijų lyderiai
Naujas fabrikas ne tik tris kartus padidins lašišos apdorojimo apimtis, bet ir taps Lietuvos tvarumo bei technologinės pažangos pavyzdžiu pasaulinėje konkurencijos arenoje. Šiuo metu Plungės įmonės lašišos produkcija jau pasiekia Prancūzijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių rinkas, o naujojo fabriko produkcijos laukia ir Azija.
„Esame jauni ir patyrę vienu metu – turime ilgametę, daugiau nei 20 metų, patirtį, bet kartu nuolat ieškome naujų kelių, skonių ir sprendimų“, – sako būsimojo „Vičiūnų ir partnerių“ fabriko direktorius Artūras Rudgalvis. Jis pabrėžia, kad tai yra ir įmonės atsakas į globalius klimato kaitos bei maisto saugos iššūkius.
Lašiša visomis formomis ir skoniais
Nors lašišų auginimas fermose („farming‘as“) sparčiai vystosi, naujasis fabrikas, atsižvelgdamas į klientų norus, galės pasiūlyti ir laukinės lašišos. „Dirbsime su visais salmonidais – ne tik atlantine lašiša (Salmo salar), bet ir kupre (Oncorhynchus gorbuscha), upėtakiu (Oncorhynchus mykiss), keta (Oncorhynchus keta), raudonąja lašiša (Oncorhynchus nerka), sidabrine lašiša – kitaip vadinama coho (Oncorhynchus kisutch). Tai leis išvengti sezoniškumo ir užtikrinti pastovų tiekimą, – teigia A. Rudgalvis. – Jei bus poreikis, dirbsime su laukine lašiša. O jei bus žvejybai nepalankus metas ar atsiremsim į gamtosaugines kvotas, mūsų lauks lašišos iš Norvegijos, Škotijos, Farerų šalių ir kitų, farmingą sėkmingai vystančių šalių. Na, o pasaulyje vis aktyviau populiarėjant ant žemės auginamai žuviai, su tuo intensyviai dirba ir ateityje dirbs naujasis fabrikas“.
Fabrikas taip pat išplės produkcijos asortimentą. Anksčiau klientams buvo siūloma tik šaldyta ar šaltai rūkyta lašiša, o dabar bus gaminama ir marinuota, karštai rūkyta, įvairiai supjaustyta, pakuojama vakuume ar apsauginėse dujose. „Vičiūnų grupės“ produktų grupės vadovas Sigitas Steponavičius pabrėžia: „Kiekvienas klientas gali gauti tai, ko nori – nuo žalios filė iki subtiliai marinuotų porcijų restoranams. Nauja įranga leis ne tik paruošti lašišą pagal bene visus žinomus receptus, bet ir supjaustyti bei supakuoti į tokio dydžio ir formos pakuotes, būtent taip, kaip reikia klientui.“
Tvarumas – kasdienė praktika
Pasak specialistų, fermose auginta žuvis yra ekologiškai tvaresnė, nei bet kuri kita mėsa. Pašarų konversijos santykis (kiek pašaro reikia kilogramui produkto užauginti) – geriausias tarp visų gyvūninės kilmės baltymų. Be to, naudojami pašarai – augalinės kilmės, o resursų sunaudojama kur kas mažiau nei gyvulininkystėje.
„Tai ne tik sveika, bet ir atsakinga – tiek žmogui, tiek planetai“, – pabrėžia Sigitas Steponavičius. – „Akvakultūros produktas tampa ir delikatesu, ir svarbia sveikos mitybos planavimo dalimi, ir maistu, kurio auginimas pats tvariausias aplinkai.“
Tarptautinis pripažinimas ir ambicijos
„Vičiūnų“ grupės lašišos produktai jau nesyk pelnė tarptautinius apdovanojimus. Naujas fabrikas leis greičiau ir paprasčiau įdiegti į gamybą naujus receptus, kuriuos kuria įmonės maisto technologai.
„Mūsų specialistai nuolat ieško naujų receptų idėjų visame pasaulyje, – sako Sigitas Steponavičius. – Be to, turime meistrų, kurių receptai jau pripažinti specializuotose mugėse ir prezentacijose. Todėl naujas fabrikas leis mums realizuoti visą mūsų potencialą ir sukauptą patirtį išnaudoti pateikiant į rinką tiek klientų pamėgtus delikatesus, tiek ir naujus produktus.“
Šiemet gegužės mėnesį Barselonoje vykusioje parodoje „Seafood Expo Global 2025“ UAB „Vičiūnai ir partneriai“ naujų idėjų pristatymas pelnė net du svarbius apdovanojimus prestižiniuose „Seafood Excellence Global Awards“. Šie apdovanojimai yra laikomi vienu svarbiausių tarptautinių įvertinimų žuvies ir jūros gėrybių produktų sektoriuje, kuriuose varžosi gamintojai iš daugiau nei 50 šalių. Apdovanojimai buvo skirti rūkytai atlantinei lašišai su triufeliais bei šaltai rūkytai lašišai su skruzdėlėmis.
„Šie apdovanojimai - tai mūsų meistrų fantazijos ir galimybių įvertinimas, - sako Andrius Dombrauskas, „Vičiūnai ir partneriai“ technologų padalinio vadovas. – O gamyklai tai ne tik pasaulinis pripažinimas, bet ir ženklas, jog Plungėje kuriami produktai konkuruoja su geriausiais pasaulyje.“
Šiuo metu „Vičiūnų grupės“ produktai eksportuojami į daugiau nei 60 šalių. Naujasis fabrikas – tai ne tik 3 kartus išaugančios apimtys ir daugiau nei 60 eksporto šalių, net tik tarptautiniai apdovanojimai ir atsiveriančios dar reiklesnės rinkos Japonijoje ar Kanadoje. Plungėje auganti lašišos produktų meistrystė – tai Lietuvos atsakas pasauliui: skonis, tvarumas ir maisto inovacijos - vienoje pakuotėje.
Straipsnį parengė: „UAB Vičiūnų grupė“.
