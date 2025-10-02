Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nuo žuvies pirštelių iki triufelių bei skruzdėlių: „Vičiūnų“ lašišos skoniai stebina pasaulį

REKLAMA / 2025-10-02 12:04 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Plungėje gimsta nauja žuvies meistrystės era – lašiša, kurią valgys Japonijos gurmanai ir Kanados restoranų lankytojai, bus ruošiama čia, Lietuvoje. Sparčiai augantis naujas „Vičiūnų grupės“  fabrikas atveria naują pramonės parko etapą. Šiame komplekse iki šiol buvo apdorojama įvairi žuvis, o dabar naujoji gamykla visą dėmesį skirs išskirtinai lašišai. Tai atvers naujas galimybes ir klientams, nes bus taikomi nauji paruošimo būdai, receptai bei žaliavos.

Nuo žuvies pirštelių iki triufelių bei skruzdėlių: „Vičiūnų“ lašišos skoniai stebina pasaulį

Plungėje gimsta nauja žuvies meistrystės era – lašiša, kurią valgys Japonijos gurmanai ir Kanados restoranų lankytojai, bus ruošiama čia, Lietuvoje. Sparčiai augantis naujas „Vičiūnų grupės“  fabrikas atveria naują pramonės parko etapą. Šiame komplekse iki šiol buvo apdorojama įvairi žuvis, o dabar naujoji gamykla visą dėmesį skirs išskirtinai lašišai. Tai atvers naujas galimybes ir klientams, nes bus taikomi nauji paruošimo būdai, receptai bei žaliavos.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Tvarumo ir technologijų lyderiai

Naujas fabrikas ne tik tris kartus padidins lašišos apdorojimo apimtis, bet ir taps Lietuvos tvarumo bei technologinės pažangos pavyzdžiu pasaulinėje konkurencijos arenoje. Šiuo metu Plungės įmonės lašišos produkcija jau pasiekia Prancūzijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių rinkas, o naujojo fabriko produkcijos laukia ir Azija.

REKLAMA

„Esame jauni ir patyrę vienu metu – turime ilgametę, daugiau nei 20 metų, patirtį, bet kartu nuolat ieškome naujų kelių, skonių ir sprendimų“, – sako būsimojo „Vičiūnų ir partnerių“ fabriko direktorius Artūras Rudgalvis. Jis pabrėžia, kad tai yra ir įmonės atsakas į globalius klimato kaitos bei maisto saugos iššūkius.

REKLAMA
REKLAMA

Lašiša visomis formomis ir skoniais

Nors lašišų auginimas fermose („farming‘as“) sparčiai vystosi, naujasis fabrikas, atsižvelgdamas į klientų norus, galės pasiūlyti ir laukinės lašišos. „Dirbsime su visais salmonidais – ne tik atlantine lašiša (Salmo salar), bet ir kupre (Oncorhynchus gorbuscha), upėtakiu (Oncorhynchus mykiss), keta (Oncorhynchus keta), raudonąja lašiša (Oncorhynchus nerka), sidabrine lašiša – kitaip vadinama coho (Oncorhynchus kisutch). Tai leis išvengti sezoniškumo ir užtikrinti pastovų tiekimą, – teigia A. Rudgalvis. – Jei bus poreikis, dirbsime su laukine lašiša. O jei bus žvejybai nepalankus metas ar atsiremsim į gamtosaugines kvotas, mūsų lauks lašišos iš Norvegijos, Škotijos, Farerų šalių ir kitų, farmingą sėkmingai vystančių šalių. Na, o pasaulyje vis aktyviau populiarėjant ant žemės auginamai žuviai,  su tuo intensyviai dirba ir ateityje dirbs naujasis fabrikas“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Fabrikas taip pat išplės produkcijos asortimentą. Anksčiau klientams buvo siūloma tik šaldyta ar šaltai rūkyta lašiša, o dabar bus gaminama ir marinuota, karštai rūkyta, įvairiai supjaustyta, pakuojama vakuume ar apsauginėse dujose. „Vičiūnų grupės“ produktų grupės vadovas Sigitas Steponavičius pabrėžia: „Kiekvienas klientas gali gauti tai, ko nori – nuo žalios filė iki subtiliai marinuotų porcijų restoranams. Nauja įranga leis ne tik paruošti lašišą pagal bene visus žinomus receptus, bet ir supjaustyti bei supakuoti į tokio dydžio ir formos pakuotes, būtent taip, kaip reikia klientui.“

REKLAMA

Tvarumas – kasdienė praktika

Pasak specialistų, fermose auginta žuvis yra ekologiškai tvaresnė, nei bet kuri kita mėsa. Pašarų konversijos santykis (kiek pašaro reikia kilogramui produkto užauginti) – geriausias tarp visų gyvūninės kilmės baltymų. Be to, naudojami pašarai – augalinės kilmės, o resursų sunaudojama kur kas mažiau nei gyvulininkystėje.

REKLAMA

„Tai ne tik sveika, bet ir atsakinga – tiek žmogui, tiek planetai“, – pabrėžia Sigitas Steponavičius. – „Akvakultūros produktas tampa ir delikatesu, ir svarbia sveikos mitybos planavimo dalimi, ir maistu, kurio auginimas pats tvariausias aplinkai.“

Tarptautinis pripažinimas ir ambicijos

„Vičiūnų“ grupės lašišos produktai jau nesyk pelnė tarptautinius apdovanojimus. Naujas fabrikas leis greičiau ir paprasčiau įdiegti į gamybą naujus receptus, kuriuos kuria įmonės maisto technologai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų specialistai nuolat ieško naujų receptų idėjų visame pasaulyje, – sako Sigitas Steponavičius. – Be to, turime meistrų, kurių receptai jau pripažinti specializuotose mugėse ir prezentacijose. Todėl naujas fabrikas leis mums realizuoti visą mūsų potencialą ir sukauptą patirtį išnaudoti pateikiant į rinką tiek klientų pamėgtus delikatesus, tiek ir naujus produktus.“

REKLAMA

Šiemet gegužės mėnesį Barselonoje vykusioje parodoje „Seafood Expo Global 2025“  UAB „Vičiūnai ir partneriai“ naujų idėjų pristatymas pelnė net du svarbius apdovanojimus prestižiniuose „Seafood Excellence Global Awards“. Šie apdovanojimai yra laikomi vienu svarbiausių tarptautinių įvertinimų žuvies ir jūros gėrybių produktų sektoriuje, kuriuose varžosi gamintojai iš daugiau nei 50 šalių. Apdovanojimai buvo skirti rūkytai atlantinei lašišai su triufeliais bei šaltai rūkytai lašišai su skruzdėlėmis.

REKLAMA

„Šie apdovanojimai - tai mūsų meistrų fantazijos ir galimybių įvertinimas, - sako Andrius Dombrauskas, „Vičiūnai ir partneriai“ technologų padalinio vadovas. – O gamyklai tai ne tik pasaulinis pripažinimas, bet ir ženklas, jog Plungėje kuriami produktai konkuruoja su geriausiais pasaulyje.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu „Vičiūnų grupės“ produktai eksportuojami į daugiau nei 60 šalių. Naujasis fabrikas – tai ne tik 3 kartus išaugančios apimtys ir daugiau nei 60 eksporto šalių, net tik tarptautiniai apdovanojimai ir atsiveriančios dar reiklesnės rinkos Japonijoje ar Kanadoje. Plungėje auganti lašišos produktų meistrystė – tai Lietuvos atsakas pasauliui: skonis, tvarumas ir maisto inovacijos - vienoje pakuotėje.

Straipsnį parengė: „UAB Vičiūnų grupė“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų