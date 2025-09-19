Kauno gyventojai įtaria Visvaldo Matijošaičio kerštą: „Grynai su mumis susidorojama“

Gyventojai – sukrėsti, o savivaldybė kratosi atsakomybės, ją permeta miesto viešąsias erdves prižiūrinčiai savivaldybės įmonei. Žmonės tai vadina mero kerštu.
Kauniečiai užsitraukė Matijošaičio rūstybę?
Rytą, išgirdę po langais burzgiančius benzininius pjūklus, gyventojai sako patyrę deja vu. Prieš pusmetį, Kauno Vičiūnuose, Kruonio gatvėje, su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu ir visa savivaldybės administracija priešakyje, darbininkų desantas griovė neteisėtą tvorą. Tąkart tujų gyvatvorė liko žaliuoti. Tačiau dabar imtasi ir jų – tiesa, be Kauno mero priežiūros.
Nors šias tujas gyventojai kadaise pasodino valstybinėje žemėje, savivaldybei jos užkliuvo tik dabar. Žmonės viliasi jas išsaugoti – dėl želdinių vyksta teismai.
„Nachališkai jas pjovė. Prašiau: pateikite pavedimą ar nurodymą, sustokite, palaukime policijos – absoliučiai į nieką nebuvo reaguota“, – sako gyventojas Audrius Juršė.
Gyventojai stabdyti darbams turi rimtą teisinį pagrindą.
„Kovo 25 dieną teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atlikti bet kokius veiksmus su šiomis tujomis. Ši nutartis du kartus patikrinta: tiek Kauno apygardos teisme, tiek Šiaulių apygardos teisme“, – pažymi advokatas Saulius Dambrauskas.
Nutartis nepadėjo
Tačiau darbininkams tai nė motais. Jie skuba vykdyti nurodymą – viską prižiūri pats įmonės „Kauno švara“ generalinis direktorius Saulius Lazauskas. Brandžios tujos be skrupulų kertamos ir kraunamos į sunkvežimius.
Sunku pasakyti, ar tai – sutapimas, ar nihilizmo viršūnė, tačiau tujų naikinimo darbai pradėti vos prieš pat šį pirmadienį suplanuotą teismo posėdį. Gyventojai – šoke.
„Grynai su mumis susidorojama“, – sako Ilona Juršienė.
Žmonės įtaria, kad tai – Kauno mero Visvaldo Matijošaičio kerštas.
„Gal dėl to, kad mes pasipriešinome daugiabučių statyboms šiame rajone“, – svarsto I. Juršienė.
Kauno savivaldybė atsisakė situaciją visuomenei paaiškinti gyvai. Atsakymą pateikė tik raštu:
„Kauno miesto savivaldybės administracija, laikydamasi laikinųjų apsaugos priemonių nustatytų ribojimų, jokių administracinių sprendimų nėra priėmusi ar veiksmų atlikusi“, – rašo savivaldybės atstovė Indrė Brazė.
Taip Kauno savivaldybė nusimetė nuo savęs atsakomybę, visą kaltę suversdama savo pačios įmonei „Kauno švara“.
„Kruonio gatvėje tujos buvo pasodintos valstybinėje žemėje. Siekdami užtikrinti prižiūrimų viešųjų erdvių tvarką, turime atlikti savo pareigą ir pašalinti savavališkai pasodintas tujas“, – teigia įmonės „Kauno švara“ atstovė Kristina Parachomikienė.
Vos už kelių namų nuo šios vietos gyvena Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Greta jo sklypo, valstybinėje žemėje, taip pat auga tujos – jų šakos svyra ant šaligatvio, o dalis jų guli ant gatvės, trukdo matomumui ir eismui. Tačiau šios tujos – nejudinamos.
Gyventojai šią situaciją vadina scena iš Džordžo Orvelo „Gyvulių ūkio“: visi lygūs, bet vieni – lygesni už kitus.
