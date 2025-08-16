Netikėtai išaugo statomos tvoros kaina? Ekspertas patarė, kaip to išvengti

Dažniausias galvos skausmas žmonėms prieš planuojamas tvoros statymą – jos sąmata ir kiek pinigų tam reikia nusimatyti.
Pasak tvoras statančios įmonės vadovo, tą padaryti galima ir neišeinant iš savo namų.
„Kad klientai gautų preliminarų pasiūlymą, aš visada siūlau klientams, kad galėtume atvažiuoti pas juos ir viską išsimatuoti. Aišku, preliminariai mes galime žinoti sklypo perimetro ilgį, aukštį norimos tvoros, daugmaž tankumą, kokį mes profilį išsirinkome ir kas tame objekte jau yra padaryta. Preliminarų pasiūlymą galime paduoti, bet jei nori labai tiksliai žinoti, kiek reikia atsidėti pinigų, tai mes atvažiuojame į vietą, praeiname perimetrą su lazeriniais matuokliais, kad išsiaiškintume, kokie yra kritimai ir pasiūlyti klientui optimaliausią variantą dėl aukščių skirtumų“, – kas nulemia tikslią tvoros kainą pasakojo MB „Skardinimo vizija“ vadovas Paulius Latakas.
Matavimai dar kartą yra atliekami po to, kai kieme yra įsirengiami pagrindai – įbetonuojami stulpai, sudedami borteliai. Tokiu atveju parengiama sąmata būna labai tiksli ir skiriasi vos keliais procentais nuo rangovų darbų parengimo.
Ar matuotis pačiam rizikinga?
Tiesa, dažnai matavimo darbus bando atlikti ir patys klientai. Ką tokiais atvejais pataria tvorų statymo specialistai?
„Aišku, matavimus gali atlikti ir pats žmogus. Jei stulpai yra pakankamai tiesiai subetonuoti, pagrindai stovi pakankamai normaliai, tai jis tuos matmenis gali duoti. Bet jeigu kažkokioje vietoje dvejoja, tai vis tiek yra geriau pasikviesti specialistą. Nes yra buvę atvejų, kai pasimatuoji tarpą ar kažkas pamatuoja, atvažiuoji, nori dėti tvoralentę, bet žiūri, kad pirmos dvi įsidėjo gerai, viskas tiko, o po to žiūri, kad jos yra per trumpos, nes tiesiog stulpas yra per daug nuvirtęs į kažkurią tai pusę ir čia atsiranda problema“, – pastebėjo P. Latakas.
Savo amato profesionalai darbus atlieka greitai ir, jeigu tvoroje nėra planuojami sudėtingesni vartai, surinkti ją gali per maždaug šešias savaites.
„Subetonavus stulpus pradedame tvorą gaminti. Tas etapas užtrunka apie dvi savaites ir po dviejų savaičių mes atvažiuojame su tvoros užpildu užbaigti tvorą. Jeigu tvoroje nėra vartų ar vartelių tai tvorą tuo momentu ir užbaigiame“, – sakė „MB Moderni tvora“ vadovas Andrius Dubauskas.
Laidą „Statybų gidas“ žiūrėkite šeštadienį 09:30 val. per TV6.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!