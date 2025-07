Visvaldas Matijošaitis partrenkė Rusijos pilietį: štai kas už tai gresia merui

„Šiandien pradedama administracinio nusižengimo teisena pagal Administracinių nusižengimų kodekso 423 straipsnio 2 dalį“, – nurodė ji.

Šis straipsnis vairuotojui numato 150–300 eurų siekiančią baudą už nežymų sveikatos sutrikdymą nulėmusį Kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Pareigūnai nusprendė dėl įvykio nepradėti ikiteisminio tyrimo, nes nukentėjusysis patyrė nesunkius sužeidimus. Policija antradienio rytą skelbė, kad, suteikus pagalbą ligoninėje, 1999 metais gimęs nukentėjusysis buvo išleistas gydytis į namus.

„Teisenos eigoje, tikėtina, su eismo įvykio dalyviais dar pabendraus (pareigūnai – BNS), vertins subraižytas eismo įvykio schemas, aiškinsis aplinkybes ir galiausiai bus priimtas sprendimas“, – pažymėjo O. Vaitkevičienė.

Ji negalėjo pasakyti, kiek užtruks šis procesas.

Kauno policijos atstovė taip pat patvirtino, kad nukentėjusysis yra Rusijos pilietis.

Kaip rašė BNS, mero vairuotas automobilis „Rolls-Royce“ pirmadienį apie vidurdienį kliudė vyrą pėsčiųjų perėjoje Pramonės prospekte.

V. Matijošaitis po šio įvykio sakė nuoširdžiai atsiprašęs pėsčiojo ir teigė, kad incidentą lėmė atidumo trūkumas ir horizontaliojo ženklinimo stygius ant naujai pakloto asfalto. Meras sakė važiavęs pakankamai lėtai, tačiau persirikiuodamas nepastebėjęs pėsčiojo.

BNS skelbė, kad 2018-ųjų žiemą V. Matijošaitis taip pat buvo partrenkęs aštuoniasdešimtmetį vyrą ties pėsčiųjų perėja Šv. Gertrūdos gatvėje, asmens patirti sužalojimai nebuvo sunkūs. Kauno meras tuomet žadėjo darbo metu pats nebevairuoti.

Be to, 2016-ųjų rudenį V. Matijošaitis pateko į incidentą, kai galbūt nepraleido pėsčiųjų perėja ėjusio žmogaus. Liudininkas tada sakė matęs ant perėjos stovintį žmogų, pasirėmusį į juodos spalvos automobilį, kuris, daužydamas per kapotą, piktinosi vairuotoju.