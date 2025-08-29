Žvėryno gimnazijos direktorei prabilus apie psichologinį spaudimą – savivaldybės atsakas

Už švietimo aplinką atsakingas Vilniaus vicemeras BNS teigė, jog pedagogė darbą mokykloje baigė šalių susitarimu, ją laikiniai pakeis Kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius Rimantas Remeika.
Pastarajam keliama užduotis – stabilizuoti situaciją mokykloje, mokytojų kolektyve bei platesnėje bendruomenėje.
V. Mitalo teigimu, dėl tėvų, mokytojų skundų Žvėryno gimnazijai buvo skiriamas ypatingas dėmesys, atliekami mikroklimato tyrimai, kurie rodė tam tikras problemas mokykloje.
„Su vadove apie tai šnekėjomės, siūlėme sprendimus, kaip juos spręsti, per šiuos paskutiniuosius metus taip pat direktorei buvo skirta tarnybinė nuobauda dėl mokyklos administravimo klausimų“, – BNS kalbėjo vicemeras.
Pati direktorė savo „Facebook“ paskyroje penktadienio rytą pasidalino įrašu, kuriame teigia „patyrusi stiprų psichologinį spaudimą iš savivaldybės Atspirties ir atsparumo skyriaus“.
V. Mitalas teigė tokias „insinuacijas kategoriškai neigiantis“.
„Aš kategoriškai neigiu visas tas galimas insinuacijas apie spaudimą. Mes kaip tik savivaldybėje stengėmės medijuoti tą konfliktą, kuris vyko, bet, deja, to padaryti nepavyko ir aš manau, kad tada tokiu atveju vadovas, kurio misiją mes laikome užtikrinti sėkmingą veiklą konkrečioje įstaigoje, priima logišką sprendimą iš tos mokyklos pasitraukti“, – teigė jis.
Ž. Vaškevičienė tvirtino, kad nuo 2024 spalio mėnesio minėtas skyrius, kuriame dirba gimnazijos tėvų komiteto narė, „18 kartų prašė teikti duomenis“, tą jis, pasak direktorės, darė „net baisios mokyklai nelaimės akivaizdoje, neparodydamas neįvardintų anoniminių skundų turinio“.
„Melas, kad aš nesidomėjau ar nesupratau skaudžios nelaimės. Aš pati pirma pranešiau Vilniaus miesto savivaldybei apie įvykusią tragediją, paprašiau pagalbos mokyklos bendruomenei, ėmiausi teikti pagalbą žuvusiojo berniuko šeimai, informuoti tarnybas. Kreipiausi į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą, kuri geriausiai žinojo, kaip reikia veikti susiklosčiusioje krizinėje situacijoje. Su žuvusio berniuko šeima bendrauju ir dabar...“, – teigė direktorė.
Kaip rašė BNS, rugpjūčio pabaigoje požeminiame konteineryje Žvėryno mikrorajone, Lokių gatvėje, rastas paauglio kūnas. Jo nužudymu įtariamas bendraamžis.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ketvirtadienį BNS teigė situaciją trumpai aptarusi su ministerijos kolegomis bei patikino, jog direktorė gali kreiptis į ministeriją pagalbos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!