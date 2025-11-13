 
Spalį augo elektros kainos: įvardijo priežastį

2025-11-13 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 09:59

Spalio mėnesį vidutinė didmeninė elektros kaina, palyginti su rugsėju, Lietuvoje ir Latvijoje augo 25 proc. ir siekė 105,03 euro už megavatvalandę (MWh,) o Estijoje – 11 proc. iki 89,68 euro už MWh, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

 „Elektrum Lietuva“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

„Spalį elektros kainų augimą Baltijos šalyse lėmė įvairūs jungčių remontai bei pralaidumų ribojimai, taip pat sumažėjusi saulės jėgainių gamyba ir šildymo sezono pradžiai būdingas didesnis elektros vartojimas“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ vadovė Neringa Petrauskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos teigimu, spalį, kai buvo pereita prie 15 minučių prekybos intervalo „Nord Pool“ elektros biržoje, pasitaikė ir kelios dešimtys itin brangių intervalų.

Bendrovės duomenimis, naujuoju intervalu fiksuojamos elektros kainos Baltijos šalių biržoje svyravo nuo -0,14 euro iki kiek daugiau nei 1 tūkst. eurų už MWh. 

Skelbiama, kad spalį Baltijos šalyse elektros energijos vartojimas, palyginti su praėjusiu mėnesiu, augo 2 proc. ir siekė 2 277 gigavatvalandes (GWh). 

Lietuvoje vartojimas mažėjo 2 proc. iki 1 007 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros poreikis buvo bene 6 proc. didesnis nei rugsėjį ir siekė 595 GWh, o Estijoje vartojimas augo 3 proc. iki 675 GWh.

Taip pat antrąjį rudens mėnesį visose trijose šalyse elektros gamyba padidėjo 12 proc. ir siekė 1 418 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje elektros buvo pagaminta 15 proc. daugiau nei rugsėjį, Estijoje elektros gamyba augo 12 proc., o Latvijoje – 4 proc.

Praėjusį mėnesį Baltijos šalys bendrai pasigamino 62 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 76 proc., Latvijoje – 50 proc., Estijoje – 52 proc., informuoja bendrovė.

indeliai.lt

