Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Elektrum Lietuva“: smukus atsinaujinančių energijos šaltinių gamybai, elektra brango 48 proc.

2025-10-14 08:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 08:48

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina visose Baltijos šalyse augo. Lietuvoje ir Latvijoje elektra brango 48 proc. iki 126,17 euro už megavatvalandę (MWh), o Estijoje – 14 proc. ir siekė 86,87 euro, pranešė energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. 

 „Elektrum Lietuva“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina visose Baltijos šalyse augo. Lietuvoje ir Latvijoje elektra brango 48 proc. iki 126,17 euro už megavatvalandę (MWh), o Estijoje – 14 proc. ir siekė 86,87 euro, pranešė energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. 

REKLAMA
0

„Baltijos šalyse praėjusios savaitės elektros energijos kainos pokyčius lėmė keletas priežasčių: „NordBalt“ elektros jungties su Švedija kasmetiniai remonto darbai, išaugęs elektros poreikis ir sumenkusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis priduria, kad vėjo ir saulės elektrinėms praėjusią savaitę gaminant nepakankamai elektros, jos tiekimą šalyje užtikrino šiluminės elektrinės.

REKLAMA
REKLAMA

Anot bendrovės, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione mažėjo ir siekė  7 442 gigavatvalandes (GWh), gamybos apimtys augo iki 8 347 GWh.   

REKLAMA

Skaičiuojama, kad Baltijos šalyse elektros vartojimas praėjusią savaitę mažėjo 2 proc. iki 495 GWh.  Lietuvoje elektros suvartota 3 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę – 217 GWh. Tuo metu Estijoje elektros vartojimas augo 2 proc. ir siekė 149 GWh, o Latvijoje jis mažėjo 2 proc. iki 130  GWh, 

„Elektrum Lietuva“ duomenimis, bendros elektros gamybos apimtys Baltijos šalyse, palyginti su praėjusia savaite, augo 18 proc. iki  326 GWh. Lietuvoje elektros pagaminta 16 proc. daugiau, Latvijoje gamyba augo 7 proc., o Estijoje – 30 proc. 

Per savaitę visos trys šalys kartu pagamino 66 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 79 proc., Latvijoje – 49 proc., Estijoje – 60 proc., informuoja bendrovė.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų