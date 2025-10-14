„Elektrum Lietuva“: smukus atsinaujinančių energijos šaltinių gamybai, elektra brango 48 proc.

„Baltijos šalyse praėjusios savaitės elektros energijos kainos pokyčius lėmė keletas priežasčių: „NordBalt“ elektros jungties su Švedija kasmetiniai remonto darbai, išaugęs elektros poreikis ir sumenkusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Jis priduria, kad vėjo ir saulės elektrinėms praėjusią savaitę gaminant nepakankamai elektros, jos tiekimą šalyje užtikrino šiluminės elektrinės.
Anot bendrovės, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione mažėjo ir siekė 7 442 gigavatvalandes (GWh), gamybos apimtys augo iki 8 347 GWh.
Skaičiuojama, kad Baltijos šalyse elektros vartojimas praėjusią savaitę mažėjo 2 proc. iki 495 GWh. Lietuvoje elektros suvartota 3 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę – 217 GWh. Tuo metu Estijoje elektros vartojimas augo 2 proc. ir siekė 149 GWh, o Latvijoje jis mažėjo 2 proc. iki 130 GWh,
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, bendros elektros gamybos apimtys Baltijos šalyse, palyginti su praėjusia savaite, augo 18 proc. iki 326 GWh. Lietuvoje elektros pagaminta 16 proc. daugiau, Latvijoje gamyba augo 7 proc., o Estijoje – 30 proc.
Per savaitę visos trys šalys kartu pagamino 66 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 79 proc., Latvijoje – 49 proc., Estijoje – 60 proc., informuoja bendrovė.