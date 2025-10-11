Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Šios vairuotojų grupės Karolis Tiškevičius negali pakęsti ir suprasti: „Pritarkite, jeigu jūs su manimi“

2025-10-11 10:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-11 10:15

Krepšinio komentatorius Karolis Tiškevičius ne tik drąsiai komentuoja rungtynes, bet ir reiškia nuomonę ir apie vairuotojų įpročius. Laidoje „Gazas dugnas. Šou“ krepšinio entuziastas atviravo, kas jį labiausiai erzina keliuose.

Karolis Tiškevičius – apie tai, kaip reaguoja ant pyktį keliančių vairuotojų: 1 dalyko kelyje pakęsti negali (nuotr. stop kadras)

Krepšinio komentatorius Karolis Tiškevičius ne tik drąsiai komentuoja rungtynes, bet ir reiškia nuomonę ir apie vairuotojų įpročius. Laidoje „Gazas dugnas. Šou“ krepšinio entuziastas atviravo, kas jį labiausiai erzina keliuose.

REKLAMA
1

Diskusija apie vairuotojų manieras virto vienu iš laidos akcentų. Vedėjai teiravosi, kas K. Tiškevičių labiausiai nervina kelyje. Jo atsakymas buvo vienas ir aiškus: „antraeilininkai“, vilkikai ar automobiliai, lėtai riedantys antra juosta ir nieko nelenkiantys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš niekada nesuprantu ir dabar žiūrovai pritarkite, jeigu jūs su manimi, aš suprantu, vilkikų vairuotojai, antra juosta važiuoja lėtai, jie turi ribotą greitį. Kodėl reikia vilktis antra juosta nieko net nelenkiant?“ — klausė K. Tiškevičius ir ragino žiūrovus jam pritarti.

REKLAMA
REKLAMA

Kai auditorija pradėjo ploti, tapo aišku, kad tai dalykas, kurį daugelis patiria kasdien. Kalbėdamas apie savo reakcijas, krepšinio entuziastas prisipažino, kad į tokius atvejus kelyje jis reaguoja tikrai emocingai.

REKLAMA

„Aš išgyvenu, aš tikrai keikiuosi. Stengiuosi tam vairuotojui, pažeidėjui neparodyti — aš jam mirgu darau, pypinu, rėkiu, atsidaręs langą bandau taktiškai informuoti“, – pasakojo K. Tiškevičius.

Ką apie tai sakė kiti ir ar turėjo pasiūlymų, kaip tvarkytis su antraeilininkais?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų