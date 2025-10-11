Šios vairuotojų grupės Karolis Tiškevičius negali pakęsti ir suprasti: „Pritarkite, jeigu jūs su manimi“

Diskusija apie vairuotojų manieras virto vienu iš laidos akcentų. Vedėjai teiravosi, kas K. Tiškevičių labiausiai nervina kelyje. Jo atsakymas buvo vienas ir aiškus: „antraeilininkai“, vilkikai ar automobiliai, lėtai riedantys antra juosta ir nieko nelenkiantys.
„Aš niekada nesuprantu ir dabar žiūrovai pritarkite, jeigu jūs su manimi, aš suprantu, vilkikų vairuotojai, antra juosta važiuoja lėtai, jie turi ribotą greitį. Kodėl reikia vilktis antra juosta nieko net nelenkiant?“ — klausė K. Tiškevičius ir ragino žiūrovus jam pritarti.
Kai auditorija pradėjo ploti, tapo aišku, kad tai dalykas, kurį daugelis patiria kasdien. Kalbėdamas apie savo reakcijas, krepšinio entuziastas prisipažino, kad į tokius atvejus kelyje jis reaguoja tikrai emocingai.
„Aš išgyvenu, aš tikrai keikiuosi. Stengiuosi tam vairuotojui, pažeidėjui neparodyti — aš jam mirgu darau, pypinu, rėkiu, atsidaręs langą bandau taktiškai informuoti“, – pasakojo K. Tiškevičius.
Ką apie tai sakė kiti ir ar turėjo pasiūlymų, kaip tvarkytis su antraeilininkais?
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Gazas Dugnas. Šou" sekmadieniais 16.30 val. per TV3!
