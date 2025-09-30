Ruginienė atskleidė, kiek kitąmet turėtų didėti pensijos

„Skaičiuojant pagal naujas prognozes, jei nieko nedarysime, (2026 metais – BNS) yra 8–9 proc. pensijų augimas. Bent jau 12 proc. tikrai turime turėti“, – po koalicijos partijų susitikimo Vyriausybėje žurnalistams antradienį sakė I. Ruginienė.
„Šiuo metu skaičiuojame (kiek kitąmet augtų pensijos – BNS), tikrai greitai pasakysime ir procentus. Dedu visas pastangas, kad indeksavimas būtų intensyvesnis jau nuo 2026 metų“, – pridūrė ji.
Anot I. Ruginienės, spartesnis pensijų indeksavimas būtų finansuojamas iš papildomų „Sodros“ pajamų, kurios šiemet galėtų siekti 800–900 mln. eurų.
Pasak jos, dalis šių lėšų būtų skirta pensijoms didinti, dalis nugultų į toliau, jos žodžiais, augantį „Sodros“ rezervą.
„Per šiuos metus (...) planuojama 800–900 mln. eurų. Bent šiandien tokios prognozės, tikiuosi, kad ir milijardą pasieksime. Akivaizdu, kad 2026 metais dalis tų pinigų nuguls į „Sodros“ rezervą, dalis – intensyvesniam pensijų indeksavimui“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Kai baigsis metai, galėsime tiksliai pasakyti“, – pabrėžė ji.
Seimas po pateikimo yra priėmęs svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą 20–75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio skirti papildomam senatvės pensijų indeksavimui.
Šalies vadovas yra sakęs, kad sparčiau didinti senatvės pensijas ir tuo pačiu pasirūpinti „Sodros“ atsargomis ateičiai leidžia ekonomikos augimas.
I. Ruginienė antradienį pakartojo, kad šis pasiūlymas užtikrins pensijų didinimą dar ne kitąmet, o tolimesnėje ateityje.
Premjerė ir anksčiau yra teigusi, jog pensijų indeksavimas bus spartinamas, o tam gali būti naudojamas „Sodros“ rezervas.
Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.
Ministerijos skaičiavimais, dėl konservatyvių ekonomikos augimo prognozių šiemet papildomai į rezervą gali būti gauta 200–300 mln. eurų daugiau negu suplanuota, o ši viršplaninė dalis galėtų būti panaudota papildomam pensijų didinimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!