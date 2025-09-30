Ruginienė tiki paskirtu ministru: darbais įtikinsime kultūros bendruomenę

„Labai trumpai apsikeitėme nuomonėmis ir liekame prie tos pačios nuomonės, kad gerbiame kultūros bendruomenės poziciją, bet kultūros ministrui reikia leisti pradėti vykdyti programą ir daryti pirmus darbus“, – antradienį po koalicijos tarybos posėdžio žurnalistams sakė premjerė Inga Ruginienė.
Anot jos, Vyriausybės programa yra gera, nukreipta į kultūros srities stiprinimą.
„Programa yra gera, nukreipta į kultūros srities stiprinimą ir labai tikiuosi, kad savo darbais galėsime įtikinti kultūros bendruomenę, kad ateiname dirbti už, o ne prieš“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.
Ji vylėsi kultūros bendruomenei įrodyti, jog kultūra šiai Vyriausybei yra prioritetas.
I. Ruginienė kartojo su įspėjamąjį streiką paskelbusiais kultūrininkais norinti rasti kompromisą dėl Kultūros ministerijos.
„O aš norėčiau, kad mes sėstume prie bendro stalo ir surastume kompromisą, nuramintume kultūros bendruomenę. Tikrai girdžiu jų balsą, bet noriu ir matyti, ir girdėti, kuriuose taškuose yra neramu ir ką galime padaryti, kad kultūros bendruomenė tikrai jaustųsi saugi“, – kalbėjo ji.
Premjerė prašė duoti „protingą terminą susidėlioti komandą“.
„Pirmieji darbai jau pradedami daryti, labai tikiuosi, kad turėsime galimybę teigiamai visus nustebinti“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.
Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad reikalavimas, jog „Nemuno aušra“ nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją, prilygsta valdančiosios koalicijos performavimui.
„Na, jeigu klausimas statomas taip, kad „Nemuno aušros“ deleguotas ministras, kas juo bebūtų, yra problema, tada turbūt reikėtų kelti išvestinį klausimą, ar „Nemuno aušra“ galėtų būti koalicijoje. Ar tai nėra svarbios bendruomenės dalies siekis performuoti koaliciją? Kol kas tai nėra įmanoma“, – tvirtino jis.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis savo ruožtu sakė, kad protestai prieš jo vadovaujamą politinę jėgą iš tiesų nukreipti prieš „didžią dalį visuomenės, kuri pasitikėjo „Nemuno aušra“ ir kurie toliau pasitiki“.
Politikas sakė visą savaitgalį domėjęsis kultūros sektoriaus aktualijomis ir išsiaiškinęs, jog valstybinėse įstaigose kultūros sektoriuje dirbančių žmonių atlyginimai yra gerokai mažesni už savivaldybių kultūros įstaigų darbuotojų.
„Šiandien ten problemos yra labai didelės. (...) Biudžetas (kitų metų – BNS) yra tragedija, realiai trūksta įgyvendinti suformuotus uždavinius apie 60 mln. eurų“, – teigė jis.
Kaip skelbė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį interviu LRT televizijai sakė raginantis svarstyti apie kelių mėnesių bandomąjį laikotarpį „Nemuno aušros“ deleguotam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, tačiau kultūros bendruomenės atstovai teigė, kad tai nepriimtinas pasiūlymas žmonėms užimantiems tokias pozicijas.
