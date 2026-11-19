Visus trumpus ir informatyvius vaizdo įrašus jau dabar gali pamatyti kiekvienas norintis – „Regitros“ „YouTube“ kanale ir socialiniuose tinkluose.
Svarbiausia padėti pasirengti egzaminams
„Egzaminas nėra loterija ir jame nėra jokių paslapčių – vertinimo kriterijai vieši, o vietos, kuriose kandidatai suklysta, yra būdingos ir pagal specifiką panašios. Norėjome per konkrečius pavyzdžius paaiškinti kaip bendrai tokiose ir panašiose situacijose elgtis, todėl šie vaizdo įrašai gali būti naudingi net ir jau vairuotojo pažymėjimą turintiems žmonėms, nes žinios pritaikomos universaliose eismo situacijose.
Siekiame, kad būsimas vairuotojas į egzaminą ateitų ne pabandyti laimės, o iš tiesų jam pasirengęs ir besijaučiantis užtikrintai“, – sako prie šios iniciatyvos įgyvendinimo prisidėjęs „Regitros“ Egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas, Tarptautinės vairuotojų egzaminavimo komisijos CIECA ekspertų grupės narys Robertas Litvaitis.
Kiekvienam miestui, kur vyksta vairavimo praktikos egzaminai, skirtas trumpas apie minutės trukmės įrašas. Jame važiuodamas realiomis atitinkamo miesto gatvėmis egzaminuotojas parodo vietas, kuriose kandidatai dažniausiai nežino kaip tinkamai elgtis.
Didžiausias dėmesys šiame „Regitros“ projekte yra skiriamas ne pačiai klaidai, o jos sprendimui: į ką atkreipti dėmesį, kodėl konkrečioje vietoje svarbu prisiminti vieną ar kitą taisyklę. Įrašai filmuoti tuose miestuose, kur vyksta „Regitros” egzaminai: Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir dvejose Vilniaus miesto apylinkėse.
Kaip egzaminui ruošiasi naujos kartos vairuotojai?
Vaizdo įrašų forma pasirinkta neatsitiktinai. „Regitra“ ne tik fiksuoja egzaminų statistiką, bet ir nuosekliai aiškinasi, kas yra šiandien į egzaminą ateinantis žmogus, kaip jis priima informaciją ir kur jos ieško.
Įmonės surengtoje konferencijoje „Saugus startas“ „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis dar prieš kurį laiką pristatė Z kartos vairuotojo portretą, paremtą egzaminų duomenimis ir egzaminuotojų patirtimi. Pasak jo, ši karta nėra blogesnė už ankstesnes – ji tiesiog kitokia: „Jie kitaip reaguoja, kitaip priima informaciją ir labai pasitiki viešąja erdve. Ar yra pasiruošęs egzaminui jaunas žmogus dažnai klausia ne savo instruktoriaus, o socialinių tinklų. Pamatę, kad jaunimas informacijos ieško ne mūsų svetainėje, nuėjome pas juos ir pasakėme: imkite ją iš oficialaus šaltinio“, – konferencijoje pasakojo T.Paliulis.
Diskutuojant apie naująją vairuotojų kartą bei bendradarbiaujant su vairavimo mokyklomis ir pareigūnais buvo imtasi priemonių, kurios padėtų dar geriau įsiminti svarbią informaciją.
Egzaminuotojų paaiškinimai šįkart pateikiami trumpais vaizdo įrašais būtent tose platformose, kuriose būsimi vairuotojai praleidžia daugiausiai savo laiko bei gali patogiai peržiūrėti medžiagą ar pasidalinti ja su draugais. Kaip konferencijoje pabrėžė T. Paliulis, keičiantis kartoms keistis ir augti turi visi: „Jokiu būdu negalime sakyti, kad jūs blogi, o mes viską darome gerai. Turime rasti balansą bei prisitaikyti“.
Klaidos kartojasi, nes jų priežastys panašios
Pasak „Regitros“ eksperto R. Litvaičio, nors kiekvienas miestas turi savų ypatumų, klaidų esmė visur panaši. „Automobilį valdyti išmokstama gana greitai, bet matyti kelią plačiau užtrunka. Dažniausios klaidos yra bazinės: nepastebėtas kelio ženklas, laiku nepraleistas pėsčiasis ar kitas eismo dalyvis, netinkamai įvertinta situacija sankryžoje.
Pradedančiajam vairuotojui iš tiesų nėra lengva, tačiau būtent šie įgūdžiai lemia, ar žmogus gali saugiai dalyvauti eisme savarankiškai. Kai kandidatas iš anksto žino, kur dažniausiai klystama, jis gali sąmoningai atlikti tinkamus veiksmus, o ne nustebęs bandyti atspėti sprendimą“, – pastebi jis.
Vaizdo medžiaga patogiai pasiekiama kiekvienam
Visi šie vaizdo įrašai papildo jau anksčiau būsimiems vairuotojams „Regitros” parengtas priemones: egzaminuotojų patarimus, vaizdo įrašus apie teorijos ir praktikos egzaminų eigą, 360° egzaminų automobilių apžvalgas, bandomąjį teorijos egzaminą ir patarimus, kaip suvaldyti jaudulį. Visa tai būsimi vairuotojai ir jų tėveliai gali patogiai rasti vienoje vietoje – regitra.lt skiltyje „Praktiniai patarimai ruošiantis egzaminams“.