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Įspėja vairuotojus: ši zona ir veiksmas kelyje yra vienas pavojingiausių

2026-11-14 17:45 / šaltinis: Žinių radijas / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Žinių radijas / Parengė:
2026-11-14 17:45
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Šiuolaikiniai vilkikai tampa vis išmanesni, tačiau net ir pažangiausios technologijos neapsaugo nuo nelaimių. Pavojingos situacijos kelyje gali susidaryti vos per kelias sekundes, o vairuotojams ne visada pavyksta laiku į jas sureaguoti.

Avarija, dirbtinis intelektas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (38)

Šiuolaikiniai vilkikai tampa vis išmanesni, tačiau net ir pažangiausios technologijos neapsaugo nuo nelaimių. Pavojingos situacijos kelyje gali susidaryti vos per kelias sekundes, o vairuotojams ne visada pavyksta laiku į jas sureaguoti.

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Apie tai, kaip išvengti nelaimių ir kokių galimybių eismo saugumui užtikrinti ateityje suteiks dirbtinis intelektas, laidoje pasakojo „Girteka Transport“ direktorius Mindaugas Paulauskas.

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Ką daryti, kai patenki į nematomą zoną?

Važiuojant ir lenkiant sunkųjį transportą, esant šlapiai kelio dangai, turbūt jauti, kad vis tiek pateksi į tą nematomą zoną. Kaip tokiu atveju reikėtų elgtis? Greičiau aplenkti ar kaip tik lėčiau, o gal apskritai nelenkti?

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M. Paulauskas: Pirmiausia turbūt reikia įvertinti situaciją, kas bus toliau. Aišku, vienas dalykas, kai važiuoji autostrada, kitas – kai lenki dvipusio eismo kelyje. Jeigu kalbame apie autostradą, tikrai būna tokių atvejų.

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Ir pačiam turbūt yra buvę, kai atrodo, kad lyja lietus, viskas yra tvarkoje, bet būna susiformavusi bala ir lenkiant vilkiką tiesiog šliūkšteli vanduo ant priekinio stiklo. Todėl lenkiant vilkiką reikia būti tam pasiruošus, įvertinti situaciją, įsijungti valytuvus. Valytuvai turi veikti ne per greitai ir ne per lėtai. Bet svarbiausia laikyti vairą abiem rankomis ir žinoti, kad tokia situacija gali nutikti.

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Lenkiant dvipusio eismo kelyje situacija dar sudėtingesnė, nes jeigu neįvertinsi, kas bus priekyje, bus dar sunkiau. Todėl manau, kad pirmiausia neskubėkime, įvertinkime situaciją. Lietuvoje atstumai tikrai nėra labai dideli. Trys ar penkios minutės turbūt nieko nelemia.

Ar keičiasi mokymo metodai?

Atrodo, kaip išmokome vairuoti būdami aštuoniolikos, taip ir vairuojame, tačiau iš tiesų pasikeitė labai daug – ir keliai, ir automobiliai, ir technologijos, turbūt net mūsų elgsena bei gebėjimas išlaikyti dėmesį. Ar laikui bėgant keičiasi ir jūsų mokymo metodai?

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M. Paulauskas: Tikrai keičiasi. Pas mus, „Girtekoje“, vairuotojai turi reguliariai dalyvauti mokymuose. Pavyzdžiui, vairuotojai, kurie važinėja į Skandinaviją, prieš kiekvieną žiemą turi dalyvauti papildomuose vienos dienos mokymuose. Ir nesvarbu, ar vairuotojas įmonėje dirba penkiolika metų, ar dvejus.

Dabar jau turime labai mažai tokių vairuotojų, kurie sakydavo: „Aš viską moku, jau penkiolika ar dvidešimt metų vairuoju.“ Turime tokį pajuokavimą, kad tai tik parodo, koks ilgas tavo vairavimo stažas, bet technologijos vis tiek eina į priekį.

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Dabar vilkikai tikrai yra labai išmanūs. Jie turi sistemas, kurios įvertina topografiją, pakilimus į kalną, nusileidimus. Reikia žinoti, kaip naudoti blokiruotes, kaip nusistatyti tuos pačius elektroninius veidrodžius. Jau dabar didžioji dalis vilkikų perkami ne su įprastais veidrodžiais, o su kameromis.

Todėl kiekvienam, persėdusiam iš senesnio automobilio į naujesnį, reikia priprasti. Mes vairuotojus mokome, mokome ir mokome, kad su naujovėmis reikia susipažinti. Nes nusiperki automobilį ar vilkiką, o neišnaudoji pusės jo funkcijų. Tai irgi negerai. Apie tai tikrai labai daug kalbame ir tam skiriame dėmesio mūsų „Girteka“ vairuotojų akademijoje.

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Ar DI pakeis tolimųjų reisų veiruotojus?

Dažnai kalbame, kad dirbtinis intelektas ateina į mūsų gyvenimą ir pakeis daugybę žmonių darbų. Kaip vienas iš pavyzdžių dažnai minimi tolimųjų reisų vairuotojai, nes sunkusis transportas ateityje galės važiuoti pats. Kaip jūs vertinate tokią perspektyvą? Juk tai jus tiesiogiai liečia. Galbūt tai neįvyks greitai, bet ar tikite, kad taip nutiks?

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M. Paulauskas: Tikrai labai įdomi tema, apie kurią galima ilgai diskutuoti. Bet pasakyčiau taip, ir čia tik mano asmeninė nuomonė. Kai atsiras visiškai autonominiai vilkikai, įsivaizduokime, kad kažkada, septyniasdešimtaisiais ar kuriais nors metais, atsiras visiškai autonominiai vilkikai, aš nežinau, ar reikės tokių logistikos kompanijų.

Ar negalės tas pats „Mercedes-Benz“ pats krovinių pervežinėti? Ar negalės koks nors didelis klientas nusipirkti vilkikų ir pats krovinius pervežinėti? Aš nežinau, čia tik mano nuomonė, bet tai visiškai pakeistų industriją. O kalbant apie dirbtinį intelektą ir jo panaudojimą, tikrai turėjome jau ne vieną projektą.

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Kol kas nė vienas nėra iki galo sėkmingas, bet mūsų svajonė yra tokia: kadangi dabar vadinamoji CAN sistema suteikia daug duomenų iš vilkiko, norėtume, kad pagal vairuotojo elgseną būtų galima iš anksto nuspėti, ar vairuotojas gali sukelti avariją, ar jis jau kelia pavojų, galbūt jam reikia sustoti ir pailsėti anksčiau, negu po devynių valandų važiavimo. Šito aš tikrai labai laukiu.

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Kalbėdami apie lengvuosius automobilius pastebime, kad telefonai, ekranai ir kitos technologijos labai blaško vairuotojų dėmesį. Kaip jūs su tuo kovojate? Juk sunkvežimiai taip ištobulėję, kad vairuotojams turbūt net darosi nuobodu vairuoti.

M. Paulauskas: Taip, ir čia iš tikrųjų yra klausimų. Mūsų „Girteka“ vairuotojų akademijoje apie tai labai daug kalbame. Vairuotojų poilsis tarp važiavimų yra devynios arba vienuolika valandų. Didžioji dalis šio laiko turėtų būti skirta poilsiui – bent septynios ar aštuonios valandos miegui.

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Turėjome labai įdomų atvejį. Po vienų mano mokymų Ispanijoje, kuriuose buvo kalbama apie išmaniuosius čiužinius, matuojančius žmonių miegą, kilo mintis, ar negalėtume tokių čiužinių turėti mūsų vairuotojų kabinose. Jie matuotų, kiek vairuotojas realiai ilsisi, kaip jis ilsisi, ar yra pailsėjęs. O galbūt, kaip jūs sakote, visą naktį žiūrėjo filmus.

Jeigu vairuotojas naktį žiūrėjo filmus, tai dar nieko, bet jeigu jie filmus žiūri važiuodami, tai jau problema. Vairuotojas tarp važiavimų tikrai turi ilsėtis. Prieš mėnesį teko lankytis Amerikoje, aplankyti didžiausias transporto įmones. Aišku, Amerikoje reguliavimas šiek tiek kitoks.

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Įmonės filmuoja ir vairuotojo kabiną, ką vairuotojas veikia. Važiavimo metu kamera filmuoja viską, kas vyksta priekyje, ir jeigu buvo pravažiuota per mirksintį šviesoforą, kirstos linijos ar panašiai, dirbtinis intelektas apie tai praneša transporto vadybininkui, o ryte su vairuotoju vyksta pokalbis.

Apie tokius dalykus mes irgi galvojame. Aišku, yra BDAR reikalavimai, ne visur Europoje galima filmuoti vairuotojų kabinas ar naudoti vaizdo registratorius. Bet manau, kad tai tikrai labai gera prevencinė priemonė. Mes tai vertiname kaip svarbią saugaus vairavimo užtikrinimo dalį.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

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