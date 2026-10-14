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TV3 naujienos > Verslas

Nuo lapkričio 1-osios – pokyčiai vairuotojams: keisis mokymo tvarka, laukia ir daugiau naujovių

2026-10-14 11:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 11:05
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Nuo 2026 m. lapkričio 1 d. įsigalios vairuotojų mokymo tvarkos pokyčiai, kuriais siekiama mažinti administracinę naštą vairavimo mokykloms, aiškiau reglamentuoti mokymo procesą ir sudaryti sąlygas užtikrinti sklandesnį vairuotojų rengimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Transportas (BNS nuotr.)
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Nuo 2026 m. lapkričio 1 d. įsigalios vairuotojų mokymo tvarkos pokyčiai, kuriais siekiama mažinti administracinę naštą vairavimo mokykloms, aiškiau reglamentuoti mokymo procesą ir sudaryti sąlygas užtikrinti sklandesnį vairuotojų rengimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

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„Šiais pokyčiais siekiame, kad vairuotojų mokymo sistema būtų aiškesnė ir lankstesnė, o vairavimo mokykloms būtų mažesnė administracinė našta. Kartu išlaikome svarbiausią tikslą – užtikrinti, kad būsimi vairuotojai būtų tinkamai parengti saugiai dalyvauti eisme“, – teigia Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) direktorius Remigijus Lipkevičius.

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Nustatoma AM kategorijos mokymo trukmė, ilginamas A1 kategorijos praktinis mokymas

Keičiantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo reikalavimams, naujomis Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo nuostatomis nustatoma konkreti AM kategorijos – mopedų ir lengvųjų triračių bei keturračių – vairuotojų mokymo trukmė. Numatyta 40 valandų teorijos ir 20 valandų praktinio vairavimo įgūdžių mokymo trukmė.

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Taip pat nuo 10 iki 20 valandų ilginama A1 kategorijos praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso trukmė. Vairavimo mokyklų praktika rodo, kad dažnai A1 kategorija yra pirma kategorija, kurią įgyja nauji eismo dalyviai – vairuotojai.

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Praktinio vairavimo galutinės įskaitos įrašai – visoms kategorijoms

Nuo lapkričio 1 d. vairavimo mokyklos turės daryti visų kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus. Iki šiol toks reikalavimas buvo taikomas tik B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E ir DE kategorijoms.

Šių įrašų darymas yra skirtas mokymo proceso kokybei ir kontrolei užtikrinti.

Kartu atsisakoma vaizdo ir garso įrašymo įrangai taikomų reikalavimų, todėl vairavimo mokykloms suteikiama daugiau lankstumo organizuojant įrašymą savo pasirinkta įrašymo įranga.

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Atsisakoma vairavimo aikštelių ploto reikalavimo

Vairavimo mokyklų praktika rodo, kad saugiai mokyti vairuoti galima ir mažesnio ploto, nei numato Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, aikštelėse, tinkamai išdėstant mokymui reikalingus elementus. Todėl nustatyto vairavimo aikštelės ploto reikalavimo atsisakoma.

Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams nebeprivalomas aukštasis išsilavinimas

Supaprastinami reikalavimai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams – nuo šiol jiems pakaks turėti vidurinį išsilavinimą, todėl atsisakoma reikalavimo turėti aukštąjį išsilavinimą.

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Iš dalies keičiasi ir šių specialistų tobulinimosi tvarka. Iki šiol vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai per penkerius metus turėdavo ne mažiau kaip 30 valandų tobulinti kvalifikaciją nustatytose srityse. Nuo šiol specialistai turės baigti periodinius mokymus, kuriuos galės organizuoti pačios vairavimo mokyklos ir jų darbuotojų asociacijos. Todėl mokymų nebereikės privalomai vykdyti aukštosiose mokyklose.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Transportas, eismas, spūstys

Numatoma aiški pereinamojo laikotarpio tvarka

LTSA, atsižvelgdama į vairavimo mokyklų asociacijų pateiktas įžvalgas ir siekdama teisinio aiškumo, parengė papildomus teisės aktų pakeitimus, kurie šiuo metu teikiami derinti.

Vienas svarbiausių siūlomų patikslinimų – aiškiai nustatyti, kad vairuotojų mokymas, įskaitant galutinę įskaitą, pradėtas iki 2026 m. lapkričio 1 d., būtų baigiamas pagal iki šios datos galiojusius reikalavimus.

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Vairuotojų mokymo pradžia būtų laikoma mokymo sutarties sudarymo ir informacijos apie mokinio mokymo pradžią pateikimo AB „Regitra“ momentas.

Tai reiškia, kad mokiniams, kurie mokymą pradės iki lapkričio 1 d., nereikės dėl naujų reikalavimų keisti jau pradėto mokymo proceso.

LTSA taip pat siūlo pereinamąją galimybę vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams. Specialistai, kurie iki lapkričio 1 d. nebus baigę tobulinimosi vairavimo mokymo srityje pagal šiuo metu galiojančią tvarką, galės pasirinkti: baigti tobulinimą pagal iki lapkričio 1 d. galiojančius reikalavimus arba baigti naujoje tvarkoje numatytą periodinį mokymą.

indeliai.lt

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