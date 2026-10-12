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Vairuotojai, dėmesio: Kaune šiame ruože puse būsite nukreipiami apylanka

2026-10-12 06:49 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 06:49
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Remontuojant Alfonso Meškinio, arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir viaduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingų eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto puse bus nukreipiamas apylanka.

Transportas, eismas Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (34)

Remontuojant Alfonso Meškinio, arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir viaduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingų eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto puse bus nukreipiamas apylanka.

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Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus–Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti į jo srautą, todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

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„Gavę eismo dalyvių pastebėjimų kartu su rangovu įvertinome situaciją ir nusprendėme koreguoti eismo organizavimą“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.

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Eismas viena Kleboniškio tilto Kaune puse bus nukreiptas apylanka

Kaip rašė BNS, šiuo metu tvarkomas paskutinis, ketvirtasis – pietinis Alfonso Meškinio tiltas ir viadukas per Jonavos gatvę – kryptimi Vilnius–Klaipėda, kairėje kelio pusėje.

Darbai automagistralės 99,5–99,8 km ruože turėtų būti baigti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. Juos už 6,2 mln. eurų (be PVM) atlieka bendrovė „Gevalda“.

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