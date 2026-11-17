Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas parengęs Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas mano, kad toks informavimas būtų pagalba visiems vairuotojams. Pasak jo, pamiršus laiku atlikti techninę apžiūrą, galima gauti baudą už tokio automobilio vairavimą ir taip pat patirti rimtų finansinių nuostolių patekus į eismo įvykį.
Svarstys, ar įpareigoti „Regitrą“ informuoti vairuotojus apie besibaigiančią automobilio techninę apžiūrą
Jei Seimas pritartų, „Regitra“ vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka likus 5 darbo dienoms iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigos turėtų apie tai informuoti vairuotojus.
Beje, spalio viduryje Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) pasiūlė iniciatoriams grąžinti tobulinti šias įstatymo pataisas.
Iniciatyvai dėl vairuotojų informavimo nepritarusi Vyriausybė sako, kad pageidaujantiems gauti priminimą apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą, jau yra sudaryta galimybė užsisakyti tokią paslaugą.
Parlamentaro siūlymas, anot Vyriausybės, nesusijęs su pagrindinėmis „Regitros“ funkcijomis, nes ji „nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos vykdymo tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir jokiais kitais būdais nedalyvauja techninės apžiūros procese“.
Vyriausybė savo išvadoje taip pat pažymi, kad transporto priemonės registracijos metu „Regitra“ nerenka kontaktinių duomenų, reikalingų siųsti pranešimus.
Įvertinus esamus „Regitros“ siunčiamų SMS pranešimų įkainius, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, informacinių pranešimų transporto priemonių valdytojams siuntimas kiekvienais metais kainuotų apie 80 tūkst. eurų.
Šiuo metu „Regitra“ informuoja vairuotoją apie tai, kad yra sustabdytas jo automobilio dalyvavimas viešajame eisme, kadangi baigė galioti techninė apžiūra.