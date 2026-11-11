Prisijungęs prie fiktyvios „Regitros“ svetainės vyras prarado 14 tūkst. eurų

1972 metais gimusio vyro pinigai dingo svetainėje suvedus banko prisijungimo duomenis.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Prisijungęs prie fiktyvios „Regitros“ interneto svetainės Vilniaus gyventojas prarado 14 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė policija.
Prisijungęs prie fiktyvios „Regitros“ interneto svetainės Vilniaus gyventojas prarado 14 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė policija.
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