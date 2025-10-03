Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Registrų centro paslaugų valdymo direktorę Dianą Vilytę keičia Birutė Purvaneckaitė

2025-10-03 10:02 / šaltinis: BNS
2025-10-03 10:02

Registrų centro (RC) paslaugų valdymo direktore paskirta Birutė Purvaneckaitė. Ji turės įgyvendinti RC paslaugų pertvarkos strategiją, penktadienį pranešė RC.   

Registrų centras (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Registrų centro (RC) paslaugų valdymo direktore paskirta Birutė Purvaneckaitė. Ji turės įgyvendinti RC paslaugų pertvarkos strategiją, penktadienį pranešė RC.   

0

B. Purvaneckaitė pakeitė rugpjūtį įmonę palikusią Dianą Vilytę.

Aukščiausio lygio vadovų komandą papildžiusi B. Purvaneckaitė iki šiol didžiąją karjeros dalį praleido padėdama diegti pažangius sprendimus viešajam sektoriui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„B. Purvaneckaitė yra sukaupusi didelę patirtį įvairiose tarptautinėse organizacijose ir tiesiogiai prisidėjusi prie įvairių skaitmeninės transformacijos projektų tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje“, – pranešime teigė Registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas.

B. Purvaneckaitė iki šiol dirbo audito ir verslo konsultacijų bendrovėje „PricewaterhouseCoopers“, ji taip pat yra dirbusi bendrovėse „Microsoft Lietuva“ bei „Ernst & Young Baltic“.

