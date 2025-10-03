Registrų centro paslaugų valdymo direktorę Dianą Vilytę keičia Birutė Purvaneckaitė

B. Purvaneckaitė pakeitė rugpjūtį įmonę palikusią Dianą Vilytę.
Aukščiausio lygio vadovų komandą papildžiusi B. Purvaneckaitė iki šiol didžiąją karjeros dalį praleido padėdama diegti pažangius sprendimus viešajam sektoriui.
„B. Purvaneckaitė yra sukaupusi didelę patirtį įvairiose tarptautinėse organizacijose ir tiesiogiai prisidėjusi prie įvairių skaitmeninės transformacijos projektų tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje“, – pranešime teigė Registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas.
B. Purvaneckaitė iki šiol dirbo audito ir verslo konsultacijų bendrovėje „PricewaterhouseCoopers“, ji taip pat yra dirbusi bendrovėse „Microsoft Lietuva“ bei „Ernst & Young Baltic“.
