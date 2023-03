Pirksite gėlių moterims? Mylimajai, kolegei, giminaitei ar mamai tinka ne visos gėlės ir jų spalvos

Floristes ir gėlių parduotuvių atstovės pasidalino, ką klientai Moters dieną renkasi dažniausiai, ką simbolizuoja žiedo spalva ir kaip būtų galima nustebinti moteris pasirenkant neįprastas tulpes ar kitas gėlių rūšis.

Specialistės atskleidė, kokios pirkėjų tendencijos ir jų pokyčiai pastebimi Kovo 8-ąją, kaip keitėsi vyrų skonis, gėlių pirkimo įpročiai ir užgrūdinta kantrybė laukti eilėse. Taip pat, ką naujo galima išvysti gėlių salonų lentynose būtent Moters dienos proga.

Pašnekovės pasidalino patarimais, kokias gėles pirkti būtų geriausia, kiek jos kainuoja, ir rekomendavo greičiausius bei patogiausius gėlių užsisakymo būdus. Kai kurias galima užsisakyti internetu, skambučiu, taip pat pasirenkant kurjerį ar tiesiog perkant per maisto pristatymo programėles.

Vis tik kai kurie būdai geresni už kitus ne tik dėl mažesnės kainos, bet ir dėl platesnio pasirinkimo. Be to, per Moters dieną lietuviai skatinami nepamiršti palaikyti ir Ukrainos moterų.

Kiekviena spalva neša skirtingą žinutę

Kovo 8-oji – tarptautinė Moters diena, minima daugelyje pasaulio šalių. Tradiciškai laikyta pagarbos ir dėmesio dailiosios lyties atstovėms proga, dabar ši diena vis dažniau simbolizuoja moterų pripažinimo ir lygiateisiškumo kelią. Žinoma, atiduodant ir duoklę moteriškumui, rašoma pranešime spaudai.

Kasmet Lietuvoje Kovo 8-oji pasižymi gėlių jūra, spindinčia tiek moterų rankose, tiek socialinių tinklų platybėse. Sovietiniais laikais tapus kone tradicija moterims dovanoti tulpes, 21-ame amžiuje, anot floristų, tautiečiai nevengia ir kitų gėlių.

Vilniuje įsikūrusios gėlių parduotuvės „Flowers Bar“ florisčių teigimu, dažniausiai gėlių pasirinkimą Kovo 8-ąją lemia ne ilgametės tradicijos, o asmeniniai motyvai.

„Vyrai gėles dovanoja dažniausiai žinodami, kokios gėlės moterims patinka, ir vis dažniau gėlėmis stengiasi perduoti norimą žinutę“, – pasakoja jau antrai šeimos gėlių parduotuvei vadovaujanti Karina.

Gėlių ekspertų tvirtinimu, kiekviena gėlė išties simbolizuoja tam tikras savybes ir perduoda žinutę.

„Tulpės yra išties populiarus pasirinkimas Moters dieną, nes tai – nepretenzingos, gražios ir daugeliui moterų tinkamos dovanoti gėlės. Įvairių atspalvių raudonos tulpės bus puikus pasirinkimas mylimajai, baltos ar alyvinės – mamai ar kitai giminaitei, o geltonos, rausvos ar maišytų spalvų – kolegėms ar pažįstamoms“, – įžvalgomis dalinosi floristės.

Visgi jos pastebi, kad tulpių gausoje labiau pastebimi išskirtinumo suteikiantys kitų gėlių žiedai. Tarp šių dominuoja rožės:

„Rožės simbolizuoja kilnumą, prabangą, stiprius jausmus. Raudonos rožės kalba apie meilę, baltos – apie pagarbą ir tikrumą, rausvos – apie susižavėjimą. Šiomis gėlėmis moteriai tarsi pasakoma, kad ji – ypatinga.“

Daug puokščių sukūrusios specialistės pabrėžia bene svarbiausią dalyką – gėlėmis perduodamo jausmo tikrumą: „Ir nedidelė tulpių, alstromerijų ar irisų puokštė padovanos moteriai šypseną, jei pagarbą jai rodysite ne tik šią dieną. Tad Kovo 8-oji –simbolis, o jį kiekvienas vyras geriausiai pasirinks pats“.

Apie vyrų kantrybę ir skonį gėlėms

Kaune esančios parduotuvės „Gėlių šalis“ atstovė taip pat sako, kad dažniausiai Kovo 8-ąją perkamos tulpės. Skirtumas tas, kad anksčiau aiškiai dominuodavo tam tikros spalvos, pavyzdžiui, raudona.

O dabar vyrai mėgsta įvairovę, renkasi tai, kas jiems gražu, nėra nusistatę, kad jiems patinka būtent viena spalva ar rūšis.

„Klientai mėgsta geltonas, mėgta įvairovę. Šiuo metu pasiūloje yra tiek mėlynos, tiek violetinės dažytos tulpės, kas tą spalvų gamą irgi truputį paįvairina. Aišku, yra vyrų, kurie ne tulpes perka, o, pavyzdžiui, rožes ar kitas gėles, puokštes.

Kai klausi, kokios spalvos ar gėlės patinka, dauguma vyrų sako, kad jie perka tai, kas jiems patinka, tai, kas jiems yra gražu“, – pasakojo pašnekovė.

Floristė pastebi, kad nemaža dalis vyrų jau baigia perprasti visą sistemą ir vos pamatę, kad pradėjo atsirasti reklamos, kviečiančios gėles užsisakyti, jie ir stengiasi tai daryti.

Jos teigimu, vyrai stengiasi padaryti apmokėjimus, išankstinius užsakymus, kad galėtų atėję ne stovėti eilėje, o tiesiog atsiimti.

„Aišku, yra tie, kurie to nepadaro, tai jie tiesiog kantriai laukia. Šiais laikais vyrai tikrai yra kantrūs – jie stovi ir kantriai laukia, kol juos aptarnausi, kol paduosi, ir jie tuomet išeina.

Bet tie, kurie nori kažko konkrečiai, yra matę kažkokių variantų iš anksčiau, jie užsisako iš anksto, kad būtent tą ir gautų“, – kalbėjo pašnekovė.

40 tulpių rūšių ir jų kainos

„Gėlių šalis“ atstovė įvardijo, kad po tulpių pagal populiarumą Moters dienos proga eina rožės, gerberos, narcizai, vėdrynai: „Šiuo metu jau veža ir vadinamus „kačiukus“, tai ir juos galima komponuoti. Saulėgrąžos būna irgi tai, kas gražu. Ir visos kitos gėlės, bet jas jau mėgsta miksuoti.

Guboja taip pat populiari, būna vienos spalvos, būna ir miksuotos spalvos atvažiuoja. Tai žmonės renkasi puokšteles vien iš gubojos didesnes ar mažesnes, nes žino, kad jos stovi ilgai, kad jas galima džiovinti.“

Visgi floristė rytoj rekomenduoja pirkti tai, kas įprasta – tulpes. Nes tai, anot jos, yra tulpių diena. Kai baigiasi šalčiai, norisi kažko pavasariško.

Pašnekovė nurodė, kad Kovo 8-ajai ruošiamasi iš anksto ir būna ženkliai didesnis tulpių rūšių pasirinkimas: „Jei įprastą dieną būna maždaug 10–12 tulpių rūšių, tų pagrindinių: geltonos, raudonos, margos, pilnavidurės. Tai šiai Moters dienai turime apie 40 tulpių rūšių.“

Ji įvardijo, kad tulpės kaina „Gėlių šalyje“ yra 90 euro centų. Tačiau yra siūlomos akcijos, kurioms kai kurie klientai labai noriai naudojasi. T. y. 25 tulpių puokštė už 20 eurų, 50 tulpių puokštė už 39 eurus ir 100 tulpių puokštė už 77 eurus. Parduotuvės atstovė pridūrė, kad tokios nuolaidos pasitarnauja užsisakant tulpių į darbovietę ar namus.

Populiariausios spalvos ir tulpių įvairovė

Paklausus, kurios gėlės yra perkamiausios Kovo 8-ajai, Vilniuje esančios parduotuvės „Happy Flowers“ įkūrėja ir floristė Šviesa Vinkšnelė juokiasi, kad yra trys gėlės: tulpės, tulpės ir tulpės.

„Aš manau, kad taip yra tik dėl to, kad žmonės yra pasiilgę pavasario, spalvų ir to gero jausmo. Dažniausiai perkamos geltonos, rožinių atspalvių – tokios ryškesnės. Rečiau – baltos“, – vardijo pašnekovė.

Floristės teigimu, alternatyva tulpėms galbūt būtų narcizai, bet jos rekomendacija vis tiek būtų rinktis tulpes.

„Iš tikrųjų aš siūlyčiau pasidairyti įdomesnių, netradicinių tulpių. Pavyzdžiui, mes turime labai įvairių: pilnavidurių, daugiažiedžių, šerkšnotų, karpytų, plėšytų – na, begalinis pasirinkimas, apie 20 rūšių.

Taigi aš siūlyčiau vis tik rinktis tulpes dėl to jausmo, o tiems, kas nori šiek tiek įdomesnio varianto, pasirinkti šiek tiek kitokias, ne klasikines“, – kalbėjo Š. Vinkšnelė.

Ji atskleidė, kad žmonės dažniausiai perka arba kukliai – po 3–5 tulpes – arba jau perka 15 tulpių.

O tulpės kaina „Happy flowers“ svyruoja nuo 1,5 iki 2,5 euro. Taigi vidutiniškai kainuoja apie 2 eurus.

Patarė, kaip geriausia užsisakyti gėles Moters dienai

Š. Vinkšnelė nurodė, kad klientai gėles gali užsisakyti tiek per nuosavą parduotuvės kurjerį, tiek telefonu, tiek per „Wolt“ programėlę.

Pasak jos, per kurjerį ar „Wolt“ klientai gėles užsisako kasdien, dažniau – per „Wolt“, nes ši paslauga yra labai populiari.

Floristė prisimena, kad praėjusią Moters dieną užsakymų nuotoliu buvo labai daug, vienas žmogus tą dieną dirbo vien su „Wolt“ užsakymais.

„Dažniausiai Kovo 8-ąją būna eilė pas mus, tai labai rekomenduojama pasiskambinti, užsisakyti iš anksto ir ateiti atsiimti. Yra dalis klientų, kurie tą daro, nes mumis pasitiki, žino, kaip bus padaryta“, – teigė pašnekovė.

Jos patarimu, norint gėlių Moters dienai geriausia būtų paskambinti, nes tada būtų galima gyvai patarti, išvardinti, kokių yra rūšių bei spalvų, nes „Wolt“ programėlėje yra sukelta tikrai ne viskas, o tik klasikinės, bazinės tulpės, kurių prekyboje būna visada:

„O šiai progai mes turime ypatingų prisivežę, tokių įdomesnių variantų, kad žmonėms būtų ir įdomiau, ir įvairiau, ir kad būtų galima nustebinti.“

Užsisakyti galima ne tik maistą, bet ir gėles

Mėgstantiems gėles užsisakyti, o ne pirkti gyvai, tą galima daryti ir per „Wolt“ programėlę.

„Wolt Baltics“ generalinė direktorė Liis Ristal atskleidė, kad Moters diena, kaip ir Valentino diena, yra viena darbingiausių dienų metuose.

Darbo gerokai padaugėja ne tik restoranams ir prekybininkams, bet ir kurjeriams: „Kasmet pastebime smarkiai išaugusį užsakymų skaičių, nes norima nustebinti savo artimuosius dovanomis ir gėlėmis darbe ar namuose.“

„Wolt“ duomenimis, ypatingoms progoms estai dažniausiai užsako tulpes, latviai – rožes, o lietuviai – gėlių puokštes.

Naujausi Valentino dienos duomenys rodo, kad latviai perka du kartus daugiau gėlių nei estai ir lietuviai.

Per šventines dienas Estijoje žmonės gėlių užsako keturis kartus daugiau nei kitomis dienomis, Latvijoje – penkis kartus daugiau gėlių nei kitomis dienomis, o Lietuvoje – šešis kartus daugiau gėlių nei kitomis dienomis.

„Visi pirkėjai yra linkę taupyti laiką, o klientų patirtis rodo, kad gėlės pristatomos puikios būklės. Mūsų kurjerių partneriai stengiasi išlaikyti aukštus standartus. Taip pat rūpinamės, kad mūsų platformoje būtų pakankamai gėlių parduotuvių, kad visi norintys užsisakyti galėtų tai padaryti.

Kokias gėles ir puokštes galima įsigyti internetu, sprendžia gėlių parduotuvės, tačiau jos tikrai žino, ko lietuviai pageidauja, ir atitinkamai siūlo geriausias prekes. Taip pat galima pateikti užsakymus iš anksto ir gauti jų pristatymą pagal savo pasirinktą datą ir vietą“, – komentavo L. Ristal.

Moters dieną nepamirškite ukrainiečių

Vis tik perkant gėles internetu, kainos neretai būna didesnės, nes įskaičiuojama pristatymo kaina. Taip pat nemažai parduotuvių nesiūlo pavienių tulpių, o tik puokštes mažiausiai nuo keliolikos vienetų.

Pavyzdžiui, parduotuvėje „Gelesnamo.lt“ galima užsisakyti nuo 15 iki 45 raudonų tulpių puokštę už 22,5–76,50 euro. Taip pat baltų, rožinių, geltonų ir miksą nuo 24 iki 72 eurų.

Parduotuvėje „Gėlių fėja“ yra atskiras puslapis Kovo 8-ajai. Čia galima pasirinkti apie 27 skirtingų tulpių puokščių, kurių kainos prasideda nuo 48 eurų, kalbant apie paprastas 21–101 vnt. tulpių puokštes, ar net nuo 359 eurų, kalbant apie 151 ar 301 žiedo puokštes pintame krepšelyje.

Parduotuvėje „Floravitas“ taip pat yra daug pasirinkimų užsakymui į namus būtent Moters dienai. Galima rasti skintų tulpių nuo 1,89 euro, pievų gėlių puokščių nuo 32 eurų ar meškiuko ir širdies formos gėlių kompozicijos rinkinį už 59 eurus.