Penktadienį išleidžiami šventiniai pašto ženklai

Du pašto ženklai, kurių nominalai 2 eurai ir 2,10 euro, išleidžiami 40 tūkst. ir 25 tūkst. vienetų tiražais.
Kaip skelbia Lietuvos paštas, kalėdiniuose pašto ženkluose atsispindi lietuviško karpinių meno tradicija.
„Ši tradicija, puoselėjama iki šiol, išlaiko archajišką išraiškos plastiką ir ornamentinę geometriją, atspindinčią tautos pasaulėžiūrą bei meninę savastį. Karpinių menas – tai neatsiejama mūsų kultūrinio paveldo dalis, gyvas ryšys su praeitimi ir simbolinis tiltas į dabartį“, – pranešime cituojamas pašto ženklų autorius T. Dragūnas.
Žiemos šventėms skirtus pašto ženklus paštas leidžia kasmet nuo 1994 metų.