  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas

Penktadienį išleidžiami šventiniai pašto ženklai

2025-11-21 07:23 / šaltinis: BNS
2025-11-21 07:23

 Penktadienį išleidžiami paskutiniai šiemet pašto ženklai – menininko Tomo Dragūno kurta šventinė serija „Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“.

Lietuvos paštas (nuotr. Elta)

0

Du pašto ženklai, kurių nominalai 2 eurai ir 2,10 euro, išleidžiami 40 tūkst. ir 25 tūkst. vienetų tiražais.

Kaip skelbia Lietuvos paštas, kalėdiniuose pašto ženkluose atsispindi lietuviško karpinių meno tradicija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ši tradicija, puoselėjama iki šiol, išlaiko archajišką išraiškos plastiką ir ornamentinę geometriją, atspindinčią tautos pasaulėžiūrą bei meninę savastį. Karpinių menas – tai neatsiejama mūsų kultūrinio paveldo dalis, gyvas ryšys su praeitimi ir simbolinis tiltas į dabartį“, – pranešime cituojamas pašto ženklų autorius T. Dragūnas.

Žiemos šventėms skirtus pašto ženklus paštas leidžia kasmet nuo 1994 metų.

