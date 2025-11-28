Pavojaus signalas Europai: rinką užtvindė pigios kiniškos detalės, gresia masiniai bankrotai

Profesinių sąjungų atstovai perspėja, kad situacija tapo kritinė, nes kinų produkcija ne tik pigesnė, bet ir kokybe beveik nenusileidžia vokiškai. Tokie pramonės milžinai kaip „Bosch“, „Mahle“ ar PWO (gaminanti vairo kolonėles ir metalo komponentus) jaučia didžiulį spaudimą.
„Kiniškos detalės plūsta į Vokietijos rinką neįtikėtinu greičiu. Tempas, kuriuo šie produktai atkeliauja – ir reikia pripažinti, gana geros kokybės – rodo, kad kinai puikiai atliko namų darbus“, – situaciją komentavo PWO darbuotojų tarybos pirmininkas Andreasas Bohnertas.
Kainos žemiau savikainos
Konkurencija tampa ne tik aštri, bet ir, vokiečių nuomone, nesąžininga. „Mahle“ atstovas Borisas Schwürzas teigia, kad Kinijos tiekėjai veržiasi į segmentus, kuriuose ilgą laiką dominavo vokiečiai, siūlydami kainas, kurios tam tikrais atvejais yra aiškiai mažesnės už gamybos savikainą.
Nepaisant patriotizmo, didieji Vokietijos automobilių koncernai, „Volkswagen“, BMW ir „Mercedes-Benz“, vis dažniau renkasi šias pigesnes kiniškas alternatyvas.
„Bosch“ atstovas Frankas Sellas skaičiuoja, kad identiškus produktus kinai siūlo 20–30 proc. pigiau. Jo nuomone, Europa turėtų svarstyti griežtesnius reikalavimus, įpareigojančius užsienio gamintojus dalį produkcijos gaminti Senajame žemyne.
Gresia pramonės išnykimas
Statistika patvirtina nerimą. Kelno ekonomikos instituto analizė parodė staigų kiniškų detalių importo šuolį. Pavyzdžiui, pavarų dėžių komponentų vidaus degimo varikliams importas išaugo beveik trigubai.
Europos tiekėjų asociacijos (CLEPA) apklausa atskleidė, kad beveik 70 proc. Europos tiekėjų dabar susiduria su tiesiogine konkurencija iš Kinijos. Dauguma jų prognozuoja, kad pelningumas kris žemiau 5 proc. ribos – lygio, būtino investicijoms palaikyti.
„Be ryžtingų priemonių detalių gamyba Europoje rizikuoja išnykti. Įmonės bus priverstos iškelti gamybą arba užsidaryti, o tai reiškia darbo vietų ir kompetencijos praradimą“, – įspėjo CLEPA generalinis sekretorius Benjaminas Kriegeris.
