Pabrangęs dyzelinas lietuvių neišgąsdino: paaiškino, dėl ko perkame dyzelius

Lietuvos energetikos agentūros bei Europos Komisijos savaitinio naftos produktų kainų biuletenio duomenimis, šių metų rugpjūčio pabaigoje vidutinė benzino kaina siekė 1,39 euro, o dyzelino – 1,47 euro už litrą.
Prieš metus, 2024 vasaros pabaigoje dyzelinas kainavo vidutiniškai 1,39 euro už litrą, beveik 10 centų mažiau.
Nepaisant ūgtelėjusių dyzelino kainų, tokiu kuru varomi automobiliai Lietuvoje vis dar yra populiariausi.
„Regitros“ duomenimis, šiemet iki rugpjūčio Lietuvoje buvo įregistruota daugiau nei 1,1 mln. dyzelinu varomų lengvųjų automobilių. Benzininių – 605 tūkst., hibridinių – 100 tūkst., o grynai elektrinių – 19,6 tūkst.
Taigi, kodėl net gerokai pabrangus dyzelinui, jie ir toliau renkasi tokiu kuru varomus automobilius?
Pakilus kainoms ir toliau vairuoja dyzelius
„Man patinka pats dyzelinio variklio charakteris. Turiu šiek tiek čipuotą variantą, ir tas pojūtis, kai sukimo momentas prispaudžia prie sėdynės, aš jo tikrai į nieką nekeisčiau, nors yra ir tikrai galingų benzinų“ – pasakojo vairuotojas Valerijus.
Dyzelinį automobilį vairuojanti Vakarė teigė, kad tokį automobilį pasirinko dėl didelės pasiūlos ir patrauklios automobilio kainos.
„Kai ieškojau automobilio, iš tokių, kokio norėjau, daugiausia buvo vien dyzeliniai. Neturėjau tikslo ieškoti būtent benzininio, tai dyzelį ir nusipirkau. Taip pat aktualu buvo ir kaina, benzininiai variantai buvo kur kas brangesni, jų buvo mažiau“, – aiškino vairuotoja.
Paklausta, ar šiais metais smarkiai pajautė kuro kainų šuolį, pašnekovė teigė degalinėje kartais kiek nustembanti.
„Aš sugebu išspausti labai draugiškas sąnaudas. Į degalinę užsuku palyginti ne taip ir dažnai, tačiau prisipylusi pilną baką pastebiu, kad anksčiau už tą patį kiekį tikrai mažiau sumokėdavau“, – pripažino ji.
Pasirinkimą lemia daug priežasčių
Automobilių pirkimu bei importu iš vakarų Europos užsiimančios įmonės „24auto.lt“ specialistas Stanislavas Orlovskis sako, kad net ir pabrangus dyzelinui, klientų susidomėjimas tokiu kuru varomiems automobiliams niekur nedingo.
„Palyginti su praeitais metais, skirtumo nėra. Manau, tas dyzelinio kuro pabrangimas nėra toks ženklus, kad turėtų įtakos pasirinkimui“, – svarstė jis.
Specialistas aiškino, kad yra ne viena priežastis, dėl ko dyzeliniai automobiliai Lietuvoje tokie paklausūs. Pasak jo, lietuviai vis dar prisibijo naujovių ir nenori išsiskirti iš minios.
„Žmogus daug metų važinėjęs vien dyzeliais, kai visi jo šeimos nariai, draugai ir kaimynai važinėja vien dyzeliais – net nesvarstys kitokios kuro rūšies“, – kalbėjo S. Orlovskis.
Kalbėdamas apie dyzelinių automobilių populiarumą, ekspertas paminėjo ir ribotą automobilių benzininiais varikliais pasirinkimo faktorių.
„Jei žmogui kuro rūšis nesvarbu, ar net norėtų benzino – atsivertęs skelbimus matys beveik vien dyzelius. Benzinų nebus norimos komplektacijos, arba jų kaina bus žymiai didesnė, taigi jis bus priverstas pirkti dyzelį“, – pasakojo S. Orlovskis.
Anot eksperto, taip yra todėl, kad dauguma automobilių importuojama iš vakarų Europos, kur dyzeliniai automobiliai dėl didesnių mokesčių ir brangesnio remonto nuvertėja greičiau, statistiškai jų ridos yra didesnės. Šie aspektai lemia rinkos kainas, todėl prekeiviai dažniausiai juos ir importuoja.
Jis taip pat teigė, kad nors Lietuvoje yra didelis benzininių automobilių iš Amerikos pasirinkimas, tačiau daugelio pirkėjų netenkina jų būklė.
Mat tokie automobiliai, skirti parduoti, dažnai būna sutvarkyti nekokybiškai. Dažnai juos menkai prižiūri ir patys amerikiečiai.
S. Orlovskis taip pat minėjo tokias priežastis, kaip didesnis dyzelinių automobilių dėvėtų detalių pasirinkimas ir lengviau prieinamas taisymas. Ekspertas atkreipė dėmesį ir į tai, kad tam tikri modeliai neturi patikimų benzininių variklių.
Paklausa išliks ir ateityje
Paklaustas apie dyzelinių automobilių populiarumą artimiausiu metu, S. Orlovskis prognozavo, kad dyzeliai ir toliau bus paklausūs.
„Jeigu neatsiras kažkokių papildomų suvaržymų dyzeliniams automobiliams, tai artimiausiais metais rinka nesikeis. Kad numatytum rinkos ateitį nereikia būti ekstrasensu, užtenka pasižiūrėti į vakarus, nes nuo jų atsiliekame kokį dešimtmetį“, – komentavo jis.
„24auto“ ekspertas aiškino, kad seniau, kai Lietuvoje visi važinėjo benzininiais automobiliais, o dyzeliniai automobiliai dar buvo egzotika – vakaruose jau buvo vykdoma masinė „dyzelizacija“, nes tuo metu buvo manoma, kad dyzeliniai varikliai yra ekologiškesni.
„Kai automobiliai paseno, juos automatiškai pradėjo importuoti į Lietuvą ir jie čia gana greitai išpopuliarėjo, nes kuro sistemos dar buvo paprastos ir žmonės dyzelį pirkdavo ne vien degalinėse“, – pasakojo S. Orlovskis.
Specialistas teigė, kad dyzelinu varomų automobilių perteklius ypač pasijautė tada, kai Europos miestai užduso dyzelių dūmuose, prasidėjo jų ribojimai ir jie ten tapo nereikalingi.
„Šiuo metu naujų dyzelinių automobilių pardavimai stipriai sumažėję, taigi po kažkiek metų, kai jie pasidarys įperkami dažnam lietuviui, naudotų dyzelinių automobilių rinkos dalis vakarų Europoje bus žymiai mažesnė, taigi analogiškai ir į Lietuvą jų veš mažiau“, – prognozavo S. Orlovskis.
Straipsnio autorius yra Rokas Andruškevičius, kuris atlieka praktiką naujienų portale tv3.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Negalima? Ai nes pasimatys kiek isvogta ir velniai zino kur nusisavinta? Aisku