  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Novaturo“ akcininkas nutraukė derybas su kitais akcininkais

2025-11-21 09:29 / šaltinis: BNS
2025-11-21 09:29

Vienas didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių „Novaturas“ pranešė, kad Turkijos turizmo verslininkas Nesetas Kockaras (Nešetas Kočkaras), valdantis 23,2 proc. bendrovės akcijų ir ketinęs įsigyti dar 10 proc., nutraukė derybas su kitais įmonės akcininkais.  

Novaturas

Vienas didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių „Novaturas" pranešė, kad Turkijos turizmo verslininkas Nesetas Kockaras (Nešetas Kočkaras), valdantis 23,2 proc. bendrovės akcijų ir ketinęs įsigyti dar 10 proc., nutraukė derybas su kitais įmonės akcininkais.  

0

„Šalys bendrovę informavo, kad derybos dėl antrojo sandorio etapo yra nutrauktos“, – per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Novaturas“.

Vėliau bendrovė pranešė, kad N. Kockaras neatsisako planų įsigyti dar 10 proc. akcijų. 

Grupė rugsėjo pradžioje informavo, kad šalys, planavusios iki rudens užbaigti antrąjį akcijų pirkimo-pardavimo etapą, per kurį  N. Kockaras būtų padidinęs savo paketą iki maždaug 33 proc., spalį sandorį nutraukė ir toliau tęsė derybas. 

Bendrovė taip pat pažymi, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos konkurencijos tarybos vis dar nagrinėja N. Kockaro prašymą įsigyti papildomą „Novaturo“ akcijų paketą. Prašymai nėra atsiimtas N. Kockarui neatsisakant planų įsigyti 10 proc. akcijų. 

Tikimasi, kad visų šalių institucijos sprendimus priims iki 2026 metų kovo pabaigos.

Kaip rašė BNS, N. Kockaras balandį už 1,159 mln. eurų įsigijo 23,2 proc. „Novaturo“ grupės akcijų. 

Verslininkas iš keturių dabartinių „Novaturo“ grupės akcininkų – Ugniaus Radvilos, Ryčio Šumakario, Vido Paliūno ir bendrovės „Willgrow“ – ketino įsigyti iki 33,2 proc. įmonės akcijų.

„Novaturas“ pirmąjį šių metų pusmetį patyrė 791 tūkst. eurų nuostolių – 2,9 karto mažiau nei pernai tuo pačiu metu (2,28 mln. eurų), įmonės pajamos sumenko 19 proc. iki 74 mln. eurų. 

Antrąją metų pusę bendrovė tikisi veikti pelningai, tai turėtų pagerinti bendrą metinį rezultatą.

